この分析では、AIモデルを活用して TerraClassicUSD の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の USTC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

USTC_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.00495の中枢を上回る水準で推移しており、現在の価格0.005004はR2レジスタンス0.005006に非常に近い位置にあります。価格は中枢体系の上端付近に位置しており、短期的な構造としては高値圏でのレンジ相場が見られます。 MA（移動平均線）とEMA（指数平滑移動平均線）の組み合わせは依然として強気な並びを維持しており、下値方向への基本的なサポートを提供しています。一方で、MACD指標はデッドクロスを形成しており、上昇勢力の弱まりを示唆しています。RSIは中立ゾーン内にあり、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態には至っていません。 ストキャスティクスやボリンジャーバンドなどの指標では、短期的なトレンドの分岐が見られ、移動平均線による強気シグナルと、モメンタムによる弱気シグナルが同時に存在する状況です。ボラティリティは通常の水準を維持しており、大きな拡大や収縮は確認されていません。 近隣の重要なレジスタンスは0.005006にあり、現行価格からわずか最小価格変動単位2つ分の距離に位置しています。上値方向の遠方の目安となる抵抗ラインは欠如しているため、突破後には新たな高値の確認が必要となります。 一方、下値方向の第一のサポートはR1ポイントである0.004984に設定されており、現行価格から0.000020の差があります。中枢の0.00495は第二の防衛ラインとして機能しており、現行価格から0.000054の距離に位置しています。さらに、S1ポイントである0.004928は近隣の下値限界の参考点となっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。