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本日の TerraClassicUSD のライブ価格は 0.005029 JPY です。USTC の時価総額は 28,043,701.940393863776 JPY です。日本 のリアルタイムの USTC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の TerraClassicUSD のライブ価格は 0.005029 JPY です。USTC の時価総額は 28,043,701.940393863776 JPY です。日本 のリアルタイムの USTC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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TerraClassicUSD価格(USTC)

1 USTC から JPY へのライブ価格：

¥0.789553
¥0.789553¥0.789553
-0.05%1D
JPY
TerraClassicUSD (USTC) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:06:00 (UTC+8)

TerraClassicUSD 本日の価格

TerraClassicUSD (USTC) の本日のライブ価格は ¥ 0.005029 で、直近24時間で 0.05% 変動しました。現在の USTC から JPY への変換レートは、¥ 0.005029 につき USTC です。

TerraClassicUSD は現在、時価総額 ¥ 28.04M#548 位、循環供給量は 5.58B USTC です。直近24時間の USTC は、¥ 0.004934 (安値) から ¥ 0.005047 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 164.34603、史上最安値は ¥ 0.62403669480429004 です。

短期的なパフォーマンスでは、USTC は直近1時間で +0.03%、直近7日間で +2.42% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 63.58K に達しました。

TerraClassicUSD (USTC) 市場情報

No.548

¥ 28.04M
¥ 28.04M¥ 28.04M

¥ 63.58K
¥ 63.58K¥ 63.58K

¥ 30.57M
¥ 30.57M¥ 30.57M

5.58B
5.58B 5.58B

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

91.72%

ETH

TerraClassicUSD の現在の時価総額は ¥ 28.04M、24時間取引高は ¥ 63.58K です。USTC の循環供給量は 5.58B、総供給量は 6079480119.398918 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 30.57M です。

TerraClassicUSD 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.004934
¥ 0.004934¥ 0.004934
24H 最安値
¥ 0.005047
¥ 0.005047¥ 0.005047
24H 最高値

¥ 0.004934
¥ 0.004934¥ 0.004934

¥ 0.005047
¥ 0.005047¥ 0.005047

¥ 164.34603
¥ 164.34603¥ 164.34603

¥ 0.62403669480429004
¥ 0.62403669480429004¥ 0.62403669480429004

+0.03%

-0.05%

+2.42%

+2.42%

TerraClassicUSD (USTC) 価格履歴 JPY

TerraClassicUSD の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.00039497-0.05%
30日¥ -0.000639-11.28%
60日¥ -0.001142-18.51%
90日¥ -0.002534-33.51%
TerraClassicUSD 本日の価格変動

本日 USTC は、 ¥ -0.00039497 (-0.05%) の変動を記録しました。

TerraClassicUSD 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.000639 (-11.28%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

TerraClassicUSD 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、USTC は、 ¥ -0.001142 (-18.51%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

TerraClassicUSD 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.002534 (-33.51%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

TerraClassicUSD (USTC) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

TerraClassicUSD 価格履歴ページ を今すぐチェック。

TerraClassicUSD の分析

この分析では、AIモデルを活用して TerraClassicUSD の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

TerraClassicUSD 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の USTC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

USTC_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.00495の中枢を上回る水準で推移しており、現在の価格0.005004はR2レジスタンス0.005006に非常に近い位置にあります。価格は中枢体系の上端付近に位置しており、短期的な構造としては高値圏でのレンジ相場が見られます。 MA（移動平均線）とEMA（指数平滑移動平均線）の組み合わせは依然として強気な並びを維持しており、下値方向への基本的なサポートを提供しています。一方で、MACD指標はデッドクロスを形成しており、上昇勢力の弱まりを示唆しています。RSIは中立ゾーン内にあり、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態には至っていません。 ストキャスティクスやボリンジャーバンドなどの指標では、短期的なトレンドの分岐が見られ、移動平均線による強気シグナルと、モメンタムによる弱気シグナルが同時に存在する状況です。ボラティリティは通常の水準を維持しており、大きな拡大や収縮は確認されていません。 近隣の重要なレジスタンスは0.005006にあり、現行価格からわずか最小価格変動単位2つ分の距離に位置しています。上値方向の遠方の目安となる抵抗ラインは欠如しているため、突破後には新たな高値の確認が必要となります。 一方、下値方向の第一のサポートはR1ポイントである0.004984に設定されており、現行価格から0.000020の差があります。中枢の0.00495は第二の防衛ラインとして機能しており、現行価格から0.000054の距離に位置しています。さらに、S1ポイントである0.004928は近隣の下値限界の参考点となっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

TerraClassicUSD の価格に影響を与える要因は何ですか？

USTCの価格は、以下の要因によって影響を受けます：1）Terraエコシステムの回復に向けた市場センチメント、2）取引所における取引量と流動性、3）コミュニティによるガバナンスの意思決定およびボーリングメカニズム、4）一般的な暗号資産市場の動向とビットコインとの相関関係、5）ステーブルコインに影響を及ぼす規制に関するニュース、6）再ペグ化の可能性に関する憶測。

人はなぜ今日 TerraClassicUSD の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、USTCの今日の価格を知りたがっています。これは変動の激しい暗号通貨であり、2022年5月のTerraエコシステム崩壊の際に米ドルペッグを失ったからです。投資家、トレーダー、保有者は、取引判断、ポートフォリオ管理、さらには今後の回復やさらなる下落に対する投機のために、その価格を注視しています。

TerraClassicUSD の価格予測

TerraClassicUSD (USTC) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の USTC の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
TerraClassicUSD (USTC) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、TerraClassicUSD の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
TerraClassicUSD が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？USTC の 2026–2027 年の価格予測は TerraClassicUSD 価格予測 ページでご確認いただけます。

TerraClassicUSD について

USTCは、ブロックチェーンベースのプラットフォームで運用されるデジタル資産です。その主な目的は、プライバシーと分散化に重点を置いた安全なピアツーピア取引を促進することです。USTCは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）という合意形成メカニズムを採用しており、これは伝統的なプルーフ・オブ・ワーク（PoW）モデルに比べてエネルギー効率が高いと広く認識されています。USTCの供給はアルゴリズムによって管理され、特定のフィアット通貨に対する安定した価値を維持することを目指しています。これにより、USTCは安定性が求められるシナリオ、例えば分散型金融（DeFi）アプリケーションや他のデジタル資産のボラティリティに対するヘッジとして特に有用です。

日本 で TerraClassicUSD を購入して投資する方法

TerraClassicUSD を使用する準備はできていますか？MEXCでは、USTC の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は TerraClassicUSD の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、TerraClassicUSD (USTC) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、TerraClassicUSD が即座にあなたのウォレットに入金されます。
TerraClassicUSD (USTC) の購入ガイド

TerraClassicUSD でできること

TerraClassicUSD を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで TerraClassicUSD (USTC) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

TerraClassicUSD ( USTC ) とは何か

テラ（Terra）のステーブルコインは、即時決済、安い手数料、シームレスなクロスボーダー交換を提供し、何百万人ものユーザーや売り手に愛されています。Terraは、すべてのブロックチェーンであらゆる開発者がステーブルコインを利用できるようにすることを目指しています。現在、イーサリアムとソラナで利用可能です。また、今後さらに多くのブロックチェーンで利用可能になる予定です。

TerraClassicUSD資料

TerraClassicUSD についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式TerraClassicUSDウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesAurora EcosystemBNB Chain Ecosystem

よくある質問： TerraClassicUSD に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:06:00 (UTC+8)

TerraClassicUSD (USTC) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

TerraClassicUSD についてさらに詳しく知る

USTC USDT（先物取引）

USTC をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの USTC USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの TerraClassicUSD (USTC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、TerraClassicUSD ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
USTC/USDT
¥0.789553
¥0.789553¥0.789553
-0.01%
12.81M (USDT)

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¥42.18590
¥42.18590¥42.18590

+7.09%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥200.4890
¥200.4890¥200.4890

+8.45%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.7492
¥143.7492¥143.7492

-5.45%

STONK

STONK

STONK

¥1.130557
¥1.130557¥1.130557

+2.62%

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Squid

QUID

¥14.27287
¥14.27287¥14.27287

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¥1.050330¥1.050330

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¥7.6773¥7.6773

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¥0.0368636
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+56.53%

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BluWhale AI

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¥3.286795
¥3.286795¥3.286795

+18.57%

Cysic

Cysic

CYS

¥146.2769
¥146.2769¥146.2769

+10.45%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

USTC から JPY の計算機

金額

USTC
USTC
JPY
JPY

1 USTC = 0.789553 JPY