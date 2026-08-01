TerraClassicUSD価格(USTC)
TerraClassicUSD (USTC) の本日のライブ価格は ¥ 0.005029 で、直近24時間で 0.05% 変動しました。現在の USTC から JPY への変換レートは、¥ 0.005029 につき USTC です。
TerraClassicUSD は現在、時価総額 ¥ 28.04M で #548 位、循環供給量は 5.58B USTC です。直近24時間の USTC は、¥ 0.004934 (安値) から ¥ 0.005047 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 164.34603、史上最安値は ¥ 0.62403669480429004 です。
短期的なパフォーマンスでは、USTC は直近1時間で +0.03%、直近7日間で +2.42% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 63.58K に達しました。
No.548
91.72%
ETH
TerraClassicUSD の現在の時価総額は ¥ 28.04M、24時間取引高は ¥ 63.58K です。USTC の循環供給量は 5.58B、総供給量は 6079480119.398918 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 30.57M です。
+0.03%
-0.05%
+2.42%
+2.42%
TerraClassicUSD の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.00039497
|-0.05%
|30日
|¥ -0.000639
|-11.28%
|60日
|¥ -0.001142
|-18.51%
|90日
|¥ -0.002534
|-33.51%
本日 USTC は、 ¥ -0.00039497 (-0.05%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.000639 (-11.28%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、USTC は、 ¥ -0.001142 (-18.51%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.002534 (-33.51%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して TerraClassicUSD の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の USTC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
USTC_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.00495の中枢を上回る水準で推移しており、現在の価格0.005004はR2レジスタンス0.005006に非常に近い位置にあります。価格は中枢体系の上端付近に位置しており、短期的な構造としては高値圏でのレンジ相場が見られます。 MA（移動平均線）とEMA（指数平滑移動平均線）の組み合わせは依然として強気な並びを維持しており、下値方向への基本的なサポートを提供しています。一方で、MACD指標はデッドクロスを形成しており、上昇勢力の弱まりを示唆しています。RSIは中立ゾーン内にあり、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態には至っていません。 ストキャスティクスやボリンジャーバンドなどの指標では、短期的なトレンドの分岐が見られ、移動平均線による強気シグナルと、モメンタムによる弱気シグナルが同時に存在する状況です。ボラティリティは通常の水準を維持しており、大きな拡大や収縮は確認されていません。 近隣の重要なレジスタンスは0.005006にあり、現行価格からわずか最小価格変動単位2つ分の距離に位置しています。上値方向の遠方の目安となる抵抗ラインは欠如しているため、突破後には新たな高値の確認が必要となります。 一方、下値方向の第一のサポートはR1ポイントである0.004984に設定されており、現行価格から0.000020の差があります。中枢の0.00495は第二の防衛ラインとして機能しており、現行価格から0.000054の距離に位置しています。さらに、S1ポイントである0.004928は近隣の下値限界の参考点となっています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、TerraClassicUSD の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
USTCは、ブロックチェーンベースのプラットフォームで運用されるデジタル資産です。その主な目的は、プライバシーと分散化に重点を置いた安全なピアツーピア取引を促進することです。USTCは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）という合意形成メカニズムを採用しており、これは伝統的なプルーフ・オブ・ワーク（PoW）モデルに比べてエネルギー効率が高いと広く認識されています。USTCの供給はアルゴリズムによって管理され、特定のフィアット通貨に対する安定した価値を維持することを目指しています。これにより、USTCは安定性が求められるシナリオ、例えば分散型金融（DeFi）アプリケーションや他のデジタル資産のボラティリティに対するヘッジとして特に有用です。
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|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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