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UNISWAP (UNI) 本日のテクニカル分析

UNISWAP (UNI) 本日のテクニカル分析

UNISWAP 分析ページでは、AIによって生成された UNI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で UNISWAP の分析内容について詳しくご覧ください。

UNISWAP (UNI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$3.996---1.80%+17.59%-1.51%
UNISWAP 価格について詳しく知る

UNISWAP テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる UNISWAP の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 13
中立 3
購入 10
移動平均:売却売却 9中立 0購入 5
テクニカル指標:中立売却 4中立 3購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
3.9963
3.9956
R2
3.9956
3.9952
R1
3.9953
3.995
PP
3.9946
3.9946
S1
3.9943
3.9942
S2
3.9936
3.994
S3
3.9933
3.9936

UNISWAP 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.38M
$13.06 M
$12.69 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.76M
3日間のアクティブ購入額
$20.05 M
3日間のアクティブ売却額
$19.29 M
7日間のアクティブ売買差額
0.86M
7日間のアクティブ購入額
$79.14 M
7日間のアクティブ売却額
$78.28 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

UNISWAP 資本フロー

純流入UNIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.03 M4.00
2026-08-08-$0.19 M3.99
2026-08-07-$1.32 M3.99
2026-08-06$1.00 M4.08
2026-08-05$0.87 M4.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

UNISWAP についてさらに詳しく知る

MEXCの UNISWAP (UNI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、UNISWAP ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
UNI/USDT
$3.997
$3.997$3.997
+0.15%
53.46K (USDT)
UNI/USDC
$3.998
$3.998$3.998
+0.22%
6.51K (USDT)
UNI/ETH
$0.002079
$0.002079$0.002079
+0.09%
1.20K (USDT)
UNI/USD1
$3.998
$3.998$3.998
+0.25%
14.04K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

UNI
UNI
USD
USD

1 UNI = 3.996 USD

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