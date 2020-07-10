Trustswap 本日の価格

Trustswap (TRUSTSWAP) の本日のライブ価格は ¥ 0.03547 で、直近24時間で 0.02% 変動しました。現在の TRUSTSWAP から JPY への変換レートは、¥ 0.03547 につき TRUSTSWAP です。

Trustswap は現在、時価総額 ¥ 3.55M で #1267 位、循環供給量は 100.00M TRUSTSWAP です。直近24時間の TRUSTSWAP は、¥ 0.032 (安値) から ¥ 0.03722 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 788.51789743、史上最安値は ¥ 1.9669524542798 です。

短期的なパフォーマンスでは、TRUSTSWAP は直近1時間で +0.16%、直近7日間で +7.97% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 7.57K に達しました。

Trustswap (TRUSTSWAP) 市場情報

ランキング No.1267 時価総額 ¥ 3.55M¥ 3.55M ¥ 3.55M 取引高 (24H) ¥ 7.57K¥ 7.57K ¥ 7.57K 完全希薄化後時価総額 ¥ 3.55M¥ 3.55M ¥ 3.55M 循環供給量 100.00M 100.00M 100.00M 総供給量 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 発行日 2020-07-10 00:00:00 パブリックブロックチェーン ETH

Trustswap の現在の時価総額は ¥ 3.55M、24時間取引高は ¥ 7.57K です。TRUSTSWAP の循環供給量は 100.00M、総供給量は 99995164.26708125 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.55M です。