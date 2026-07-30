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OriginTrail (TRAC) 本日のテクニカル分析

OriginTrail (TRAC) 本日のテクニカル分析

OriginTrail 分析ページでは、AIによって生成された TRAC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で OriginTrail の分析内容について詳しくご覧ください。

OriginTrail (TRAC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2778--+2.88%+5.06%-22.47%
OriginTrail 価格について詳しく知る

OriginTrail 資本フロー

純流入TRACUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.28
2026-08-08-$0.01 M0.28
2026-08-07$0.02 M0.27
2026-08-06$0.00 M0.27
2026-08-05-$0.01 M0.28

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの OriginTrail (TRAC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、OriginTrail ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TRAC/USDT
$0.2777
$0.2777$0.2777
+0.65%
336.71K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

TRAC
TRAC
USD
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1 TRAC = 0.2778 USD

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