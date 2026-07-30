Tensor (TNSR) 本日のテクニカル分析 Tensor 分析ページでは、AIによって生成された TNSR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Tensor の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Tensor (TNSR) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.03194 -- +6.00% -3.33% -28.42%

Tensor テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Tensor の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 4 購入 12 移動平均 : 売却 売却 8 中立 1 購入 5 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 3 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.03193 0.03193 R2 0.03193 0.03192 R1 0.03192 0.03192 PP 0.03192 0.03192 S1 0.03191 0.03191 S2 0.03191 0.03191 S3 0.0319 0.03191

Tensor 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.27M $4.47 M $4.74 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.03 M 3日間のアクティブ売却額 $0.02 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.11 M 7日間のアクティブ売却額 $0.10 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Tensor 資本フロー 純流入 TNSRUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 0.03 2026-08-08 $0.00 M 0.03 2026-08-07 $0.05 M 0.03 2026-08-06 -$0.10 M 0.03 2026-08-05 -$0.06 M 0.03 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Tensor (TNSR) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Tensor ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 TNSR / USDT $0.03196 $0.03196 $0.03196 +0.43% 1.82M (USDT) 取 引 TNSR / USDC $0.03193 $0.03193 $0.03193 +0.34% 1.76M (USDT) 取 引