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Tensor (TNSR) 本日のテクニカル分析

Tensor (TNSR) 本日のテクニカル分析

Tensor 分析ページでは、AIによって生成された TNSR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Tensor の分析内容について詳しくご覧ください。

Tensor (TNSR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03194--+6.00%-3.33%-28.42%
Tensor 価格について詳しく知る

Tensor テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Tensor の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 4
購入 12
移動平均:売却売却 8中立 1購入 5
テクニカル指標:購入売却 2中立 3購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03193
0.03193
R2
0.03193
0.03192
R1
0.03192
0.03192
PP
0.03192
0.03192
S1
0.03191
0.03191
S2
0.03191
0.03191
S3
0.0319
0.03191

Tensor 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.27M
$4.47 M
$4.74 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.03 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.11 M
7日間のアクティブ売却額
$0.10 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Tensor 資本フロー

純流入TNSRUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.03
2026-08-08$0.00 M0.03
2026-08-07$0.05 M0.03
2026-08-06-$0.10 M0.03
2026-08-05-$0.06 M0.03

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Tensor についてさらに詳しく知る

MEXCの Tensor (TNSR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Tensor ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TNSR/USDT
$0.03196
$0.03196$0.03196
+0.43%
1.82M (USDT)
TNSR/USDC
$0.03193
$0.03193$0.03193
+0.34%
1.76M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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USD
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