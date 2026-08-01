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本日の Threshold のライブ価格は 0.003654 JPY です。T の時価総額は 40,760,370 JPY です。日本 のリアルタイムの T から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Threshold のライブ価格は 0.003654 JPY です。T の時価総額は 40,760,370 JPY です。日本 のリアルタイムの T から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Threshold価格(T)

1 T から JPY へのライブ価格：

¥0.573521
¥0.573521¥0.573521
+0.68%1D
JPY
Threshold (T) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:25:53 (UTC+8)

Threshold 本日の価格

Threshold (T) の本日のライブ価格は ¥ 0.003654 で、直近24時間で 0.68% 変動しました。現在の T から JPY への変換レートは、¥ 0.003654 につき T です。

Threshold は現在、時価総額 ¥ 40.76M#451 位、循環供給量は 11.16B T です。直近24時間の T は、¥ 0.003551 (安値) から ¥ 0.003659 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 35.23872790845962801、史上最安値は ¥ 0.55902181109027086 です。

短期的なパフォーマンスでは、T は直近1時間で +0.52%、直近7日間で +7.21% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.20K に達しました。

Threshold (T) 市場情報

No.451

¥ 40.76M
¥ 40.76M¥ 40.76M

¥ 56.20K
¥ 56.20K¥ 56.20K

¥ 40.76M
¥ 40.76M¥ 40.76M

11.16B
11.16B 11.16B

11,155,000,000
11,155,000,000 11,155,000,000

11,155,000,000
11,155,000,000 11,155,000,000

100.00%

ETH

Threshold の現在の時価総額は ¥ 40.76M、24時間取引高は ¥ 56.20K です。T の循環供給量は 11.16B、総供給量は 11155000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 40.76M です。

Threshold 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.003551
¥ 0.003551¥ 0.003551
24H 最安値
¥ 0.003659
¥ 0.003659¥ 0.003659
24H 最高値

¥ 0.003551
¥ 0.003551¥ 0.003551

¥ 0.003659
¥ 0.003659¥ 0.003659

¥ 35.23872790845962801
¥ 35.23872790845962801¥ 35.23872790845962801

¥ 0.55902181109027086
¥ 0.55902181109027086¥ 0.55902181109027086

+0.52%

+0.68%

+7.21%

+7.21%

Threshold (T) 価格履歴 JPY

Threshold の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0038736+0.68%
30日¥ +0.000245+7.18%
60日¥ -0.000088-2.36%
90日¥ -0.002755-42.99%
Threshold 本日の価格変動

本日 T は、 ¥ +0.0038736 (+0.68%) の変動を記録しました。

Threshold 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.000245 (+7.18%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Threshold 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、T は、 ¥ -0.000088 (-2.36%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Threshold 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.002755 (-42.99%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Threshold (T) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Threshold 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Threshold の分析

この分析では、AIモデルを活用して Threshold の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Threshold 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の T 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJ中立K ≈ D (±1%)短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

T_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.003628の価格水準で推移しています。価格はR1のレジスタンスポイントである0.003623を突破し、中枢となる0.0036を上回るエリアに位置しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMAもゼロ軸付近で買い圧力が維持されています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、デッドクロスと逆方向に乖離しています。RSI指標は中立的なレンジ内にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。KDJおよびStochRSIの数値は勢いの分布が均一であり、顕著なダイバージェンスは見られません。ボリンジャーバンドは安定した広がりを示しており、ボラティリティは通常の水準を維持しています。直近の重要な抵抗ラインはR2の0.003643であり、現在価格から約0.4%の距離にあります。一方、下方向の第一サポートはS1の0.003580で、現行価格から約1.3%の位置にあります。さらに深いレベルのサポートはS2の0.003557で、現行価格から約1.9%の距離に存在します。現在の価格はR1とR2の間で狭いレンジ内で推移しており、多空双方が中枢上部で一時的に均衡を保っています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Threshold の価格に影響を与える要因は何ですか？

いくつかの重要な要因がThreshold（T）トークン価格に影響を及ぼします：

1. Thresholdのプライバシー・サービスのネットワーク採用状況と利用状況
2. ネットワークのセキュリティを担うノードオペレーターによるステーキング需要
3. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインとの相関関係
4. トークン供給の動向とステーキング報酬の配分
5. 提携発表やプロトコル統合の進展
6. プライバシー重視の暗号資産に影響を及ぼす規制動向
7. 他の分散型プライバシー・ソリューションとの競争状況
8. 技術的な進展およびプロトコルアップグレード
9. 取引所における取引量と流動性

人はなぜ今日 Threshold の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のThreshold（T）トークンの価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーは、買い・売り、またはポジションの保有にあたって現在の価格を必要としています。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値とパフォーマンスをモニタリングしています。
3. マーケットタイミング - 価格データはエントリーおよびエグジットの機会を見極めるのに役立ちます。
4. リスク管理 - 現在の価格はストップロスや利益確定の戦略を立案するうえで重要な情報となります。

Threshold の価格予測

Threshold (T) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の T の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Threshold (T) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Threshold の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Threshold が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？T の 2026–2027 年の価格予測は Threshold 価格予測 ページでご確認いただけます。

Threshold について

Tether (T)は、資産リザーブを通じてその市場価値を可能な限り1米ドルに近づけることを目指す、ステーブルコインと呼ばれるタイプの暗号通貨です。元々はビットコインのブロックチェーン上で立ち上げられましたが、その後、イーサリアム、トロン、その他のブロックチェーンでも発行されています。Tetherは市場で最も人気のあるステーブルコインの一つです。通常、暗号通貨のエコシステムにおける交換手段や価値の保存手段として使用され、高ボラティリティの期間中にトレーダーや投資家が安定した資産に移行するための手段を提供します。その発行と償還はTether Ltd.によって管理されており、同社は各トークンがリザーブとして保有されている1米ドルによって裏付けられていると主張していますが、これについては議論の対象となっています。

日本 で Threshold を購入して投資する方法

Threshold を使用する準備はできていますか？MEXCでは、T の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Threshold の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Threshold (T) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Threshold が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Threshold (T) の購入ガイド

Threshold でできること

Threshold を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Threshold (T) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Threshold ( T ) とは何か

Thresholdは、パブリックブロックチェーン上でのユーザー主権を強化します。暗号資産を完全にコントロールするための暗号化ツールにアクセスできます。

Threshold資料

Threshold についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Thresholdウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI AgentsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

よくある質問： Threshold に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:25:53 (UTC+8)

Threshold (T) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Threshold についてさらに詳しく知る

T USDT（先物取引）

T をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの T USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Threshold (T) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Threshold ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
T/USDT
¥0.572265
¥0.572265¥0.572265
+0.44%
15.68M (USDT)

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¥39.57970
¥39.57970¥39.57970

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ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥205.2304
¥205.2304¥205.2304

+11.01%

JMDT

JMDT

JMDT

¥149.3070
¥149.3070¥149.3070

-1.79%

STONK

STONK

STONK

¥1.058337
¥1.058337¥1.058337

-3.93%

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Squid

QUID

¥14.26031
¥14.26031¥14.26031

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¥0.855650
¥0.855650¥0.855650

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¥6.7510
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¥0.0319652¥0.0319652

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¥205.2304
¥205.2304¥205.2304

+11.01%

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¥16.58862
¥16.58862¥16.58862

0.00%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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T
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1 T = 0.573678 JPY