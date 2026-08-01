この分析では、AIモデルを活用して Threshold の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の T 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ 中立 K ≈ D (±1%) 短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

T_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.003628の価格水準で推移しています。価格はR1のレジスタンスポイントである0.003623を突破し、中枢となる0.0036を上回るエリアに位置しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMAもゼロ軸付近で買い圧力が維持されています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、デッドクロスと逆方向に乖離しています。RSI指標は中立的なレンジ内にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。KDJおよびStochRSIの数値は勢いの分布が均一であり、顕著なダイバージェンスは見られません。ボリンジャーバンドは安定した広がりを示しており、ボラティリティは通常の水準を維持しています。直近の重要な抵抗ラインはR2の0.003643であり、現在価格から約0.4%の距離にあります。一方、下方向の第一サポートはS1の0.003580で、現行価格から約1.3%の位置にあります。さらに深いレベルのサポートはS2の0.003557で、現行価格から約1.9%の距離に存在します。現在の価格はR1とR2の間で狭いレンジ内で推移しており、多空双方が中枢上部で一時的に均衡を保っています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。