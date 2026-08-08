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Synapse (SYN) 本日のテクニカル分析

Synapse (SYN) 本日のテクニカル分析

Synapse 分析ページでは、AIによって生成された SYN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Synapse の分析内容について詳しくご覧ください。

Synapse (SYN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.11236--+25.75%-69.34%+87.98%
Synapse 価格について詳しく知る

Synapse テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Synapse の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 6
購入 4
移動平均:強い売り売却 11中立 2購入 1
テクニカル指標:売却売却 5中立 4購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1119
0.1119
R2
0.1119
0.1118
R1
0.1118
0.1118
PP
0.1118
0.1118
S1
0.1117
0.1117
S2
0.1117
0.1117
S3
0.1116
0.1117

Synapse 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.87M
$10.08 M
$10.95 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.11M
3日間のアクティブ購入額
$3.64 M
3日間のアクティブ売却額
$3.52 M
7日間のアクティブ売買差額
0.09M
7日間のアクティブ購入額
$11.19 M
7日間のアクティブ売却額
$11.10 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Synapse 資本フロー

純流入SYNUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.19 M0.12
2026-08-07-$0.35 M0.11
2026-08-06-$0.11 M0.13
2026-08-05-$0.61 M0.12
2026-08-04-$0.05 M0.10

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Synapse についてさらに詳しく知る

MEXCの Synapse (SYN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Synapse ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SYN/USDT
$0.11179
$0.11179$0.11179
-6.47%
2.63M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

SYN から USD の計算機

金額

SYN
SYN
USD
USD

1 SYN = 0.11236 USD

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