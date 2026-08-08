Synapse (SYN) 本日のテクニカル分析 Synapse 分析ページでは、AIによって生成された SYN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Synapse の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Synapse (SYN) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.11236 -- +25.75% -69.34% +87.98%

Synapse テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Synapse の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 6 購入 4 移動平均 : 強い売り 売却 11 中立 2 購入 1 テクニカル指標 : 売却 売却 5 中立 4 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.1119 0.1119 R2 0.1119 0.1118 R1 0.1118 0.1118 PP 0.1118 0.1118 S1 0.1117 0.1117 S2 0.1117 0.1117 S3 0.1116 0.1117

Synapse 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.87M $10.08 M $10.95 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.11M 3日間のアクティブ購入額 $3.64 M 3日間のアクティブ売却額 $3.52 M 7日間のアクティブ売買差額 0.09M 7日間のアクティブ購入額 $11.19 M 7日間のアクティブ売却額 $11.10 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Synapse 資本フロー 純流入 SYNUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.19 M 0.12 2026-08-07 -$0.35 M 0.11 2026-08-06 -$0.11 M 0.13 2026-08-05 -$0.61 M 0.12 2026-08-04 -$0.05 M 0.10 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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