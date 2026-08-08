Stacks (STX) 本日のテクニカル分析 Stacks 分析ページでは、AIによって生成された STX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Stacks の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Stacks (STX) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.1336 -- -2.27% -22.47% -50.49%

Stacks テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Stacks の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 6 購入 15 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 6 購入 1 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.1335 0.1335 R2 0.1335 0.1334 R1 0.1334 0.1334 PP 0.1334 0.1334 S1 0.1333 0.1333 S2 0.1333 0.1333 S3 0.1332 0.1333

Stacks 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.18M $11.36 M $11.55 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.21 M 3日間のアクティブ売却額 $0.23 M 7日間のアクティブ売買差額 0.06M 7日間のアクティブ購入額 $5.95 M 7日間のアクティブ売却額 $5.89 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Stacks 資本フロー 純流入 STXUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.03 M 0.13 2026-08-07 -$0.10 M 0.13 2026-08-06 $0.03 M 0.13 2026-08-05 -$0.05 M 0.13 2026-08-04 $0.04 M 0.14 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Stacks (STX) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Stacks ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 STX / USDT $0.1337 $0.1337 $0.1337 +0.52% 467.54K (USDT) 取 引 STX / USDC $0.13355 $0.13355 $0.13355 +0.33% 411.91K (USDT) 取 引