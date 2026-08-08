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Stacks (STX) 本日のテクニカル分析

Stacks (STX) 本日のテクニカル分析

Stacks 分析ページでは、AIによって生成された STX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Stacks の分析内容について詳しくご覧ください。

Stacks (STX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1336---2.27%-22.47%-50.49%
Stacks 価格について詳しく知る

Stacks テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Stacks の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 6
購入 15
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 5中立 6購入 1
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1335
0.1335
R2
0.1335
0.1334
R1
0.1334
0.1334
PP
0.1334
0.1334
S1
0.1333
0.1333
S2
0.1333
0.1333
S3
0.1332
0.1333

Stacks 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.18M
$11.36 M
$11.55 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.21 M
3日間のアクティブ売却額
$0.23 M
7日間のアクティブ売買差額
0.06M
7日間のアクティブ購入額
$5.95 M
7日間のアクティブ売却額
$5.89 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Stacks 資本フロー

純流入STXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.03 M0.13
2026-08-07-$0.10 M0.13
2026-08-06$0.03 M0.13
2026-08-05-$0.05 M0.13
2026-08-04$0.04 M0.14

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Stacks (STX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Stacks ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
STX/USDT
$0.1337
$0.1337$0.1337
+0.52%
467.54K (USDT)
STX/USDC
$0.13355
$0.13355$0.13355
+0.33%
411.91K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

STX
STX
USD
USD

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