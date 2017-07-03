STORJ価格(STORJ)
STORJ (STORJ) の本日のライブ価格は ¥ 0.04549 で、直近24時間で 0.11% 変動しました。現在の STORJ から JPY への変換レートは、¥ 0.04549 につき STORJ です。
STORJ は現在、時価総額 ¥ 19.33M で #546 位、循環供給量は 425.00M STORJ です。直近24時間の STORJ は、¥ 0.04472 (安値) から ¥ 0.04569 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 613.53759646、史上最安値は ¥ 7.5914104553305 です。
短期的なパフォーマンスでは、STORJ は直近1時間で +0.06%、直近7日間で -1.52% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.53K に達しました。
No.546
2017-07-03 00:00:00
ETH
STORJ の現在の時価総額は ¥ 19.33M、24時間取引高は ¥ 54.53K です。STORJ の循環供給量は 425.00M、総供給量は 424999998.00000112 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 19.33M です。
+0.06%
+0.11%
-1.52%
-1.52%
STORJ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.0078475
|+0.11%
|30日
|¥ -0.03041
|-40.07%
|60日
|¥ -0.03188
|-41.21%
|90日
|¥ -0.07095
|-60.94%
本日 STORJ は、 ¥ +0.0078475 (+0.11%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.03041 (-40.07%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、STORJ は、 ¥ -0.03188 (-41.21%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.07095 (-60.94%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して STORJ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の STORJ 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
STORJ_USDTは4時間足チャートにおいて中枢0.04558の上側で推移しており、現在の価格0.04637がR1レジスタンス0.04608を突破しました。価格構造はS2からR2のレンジの上半分に位置しており、買い勢力が中枢ゾーンを主導する状況です。短期移動平均線群およびEMA群は買いシグナルを示しており、指標の方向性も高値圏での推移と一致しています。 MACDはゴールデンクロスを形成し、デッドラインとマックラインが同方向に上昇・拡散しており、強気の勢いが集中して放出されています。RSIは中立域にあり、過度な買われ過ぎの極端な領域には達していないため、まだ余裕のある展開となっています。KDJおよびStochRSIの数値は移動平均線のトレンドと整合しており、ボラティリティは安定した状態を維持しています。ボリンジャーバンドも緩やかに広がっており、急激な拡張や収縮の兆候は見られません。 近隣の重要なポイントとしては、現行価格から0.00029離れたR1（0.04608）がサポートとして機能します。さらに上側では、現行価格から0.00033離れたR2（0.04670）が抵抗として目立ちます。下側では、中枢0.04558から0.00079離れた近場のサポートが存在し、さらに下位レベルのS1（0.04496）が二次的なサポートとして参考となります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、STORJ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Storj（STORJ）は、ブロックチェーン技術と暗号化を用いてオンラインファイルを保護する分散型クラウドストレージプラットフォームです。データを中央集権型のサーバーに保管する代わりに、Storjはファイルを分割し、それらを暗号化して全世界のノードネットワークに分散します。このピアツーピアネットワークは、STORJというERC-20トークンによって動かされており、ユーザーが余剰のハードドライブスペースを貸し出すことを奨励し、報酬を提供します。Storjの設計は、セキュリティ、プライバシー、データコントロールの強化を目指しており、同時に中央集権型のデータセンターへの依存を減らすことを目指しています。このプラットフォームは通常、データの保存と取得に使用され、従来のクラウドストレージサービスに代わる選択肢を提供します。
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STORJ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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