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本日の STORJ のライブ価格は 0.04549 JPY です。STORJ の時価総額は 19,333,249.9090200509488 JPY です。日本 のリアルタイムの STORJ から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の STORJ のライブ価格は 0.04549 JPY です。STORJ の時価総額は 19,333,249.9090200509488 JPY です。日本 のリアルタイムの STORJ から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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STORJ価格(STORJ)

1 STORJ から JPY へのライブ価格：

¥7.14193
¥7.14193¥7.14193
+0.11%1D
JPY
STORJ (STORJ) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:18:41 (UTC+8)

STORJ 本日の価格

STORJ (STORJ) の本日のライブ価格は ¥ 0.04549 で、直近24時間で 0.11% 変動しました。現在の STORJ から JPY への変換レートは、¥ 0.04549 につき STORJ です。

STORJ は現在、時価総額 ¥ 19.33M#546 位、循環供給量は 425.00M STORJ です。直近24時間の STORJ は、¥ 0.04472 (安値) から ¥ 0.04569 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 613.53759646、史上最安値は ¥ 7.5914104553305 です。

短期的なパフォーマンスでは、STORJ は直近1時間で +0.06%、直近7日間で -1.52% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.53K に達しました。

STORJ (STORJ) 市場情報

No.546

¥ 19.33M
¥ 19.33M¥ 19.33M

¥ 54.53K
¥ 54.53K¥ 54.53K

¥ 19.33M
¥ 19.33M¥ 19.33M

425.00M
425.00M 425.00M

424,999,998.00000112
424,999,998.00000112 424,999,998.00000112

2017-07-03 00:00:00

¥ 64.3229
¥ 64.3229¥ 64.3229

ETH

STORJ の現在の時価総額は ¥ 19.33M、24時間取引高は ¥ 54.53K です。STORJ の循環供給量は 425.00M、総供給量は 424999998.00000112 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 19.33M です。

STORJ 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.04472
¥ 0.04472¥ 0.04472
24H 最安値
¥ 0.04569
¥ 0.04569¥ 0.04569
24H 最高値

¥ 0.04472
¥ 0.04472¥ 0.04472

¥ 0.04569
¥ 0.04569¥ 0.04569

¥ 613.53759646
¥ 613.53759646¥ 613.53759646

¥ 7.5914104553305
¥ 7.5914104553305¥ 7.5914104553305

+0.06%

+0.11%

-1.52%

-1.52%

STORJ (STORJ) 価格履歴 JPY

STORJ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0078475+0.11%
30日¥ -0.03041-40.07%
60日¥ -0.03188-41.21%
90日¥ -0.07095-60.94%
STORJ 本日の価格変動

本日 STORJ は、 ¥ +0.0078475 (+0.11%) の変動を記録しました。

STORJ 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.03041 (-40.07%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

STORJ 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、STORJ は、 ¥ -0.03188 (-41.21%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

STORJ 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.07095 (-60.94%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

STORJ (STORJ) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

STORJ 価格履歴ページ を今すぐチェック。

STORJ の分析

この分析では、AIモデルを活用して STORJ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

STORJ 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の STORJ 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

STORJ_USDTは4時間足チャートにおいて中枢0.04558の上側で推移しており、現在の価格0.04637がR1レジスタンス0.04608を突破しました。価格構造はS2からR2のレンジの上半分に位置しており、買い勢力が中枢ゾーンを主導する状況です。短期移動平均線群およびEMA群は買いシグナルを示しており、指標の方向性も高値圏での推移と一致しています。 MACDはゴールデンクロスを形成し、デッドラインとマックラインが同方向に上昇・拡散しており、強気の勢いが集中して放出されています。RSIは中立域にあり、過度な買われ過ぎの極端な領域には達していないため、まだ余裕のある展開となっています。KDJおよびStochRSIの数値は移動平均線のトレンドと整合しており、ボラティリティは安定した状態を維持しています。ボリンジャーバンドも緩やかに広がっており、急激な拡張や収縮の兆候は見られません。 近隣の重要なポイントとしては、現行価格から0.00029離れたR1（0.04608）がサポートとして機能します。さらに上側では、現行価格から0.00033離れたR2（0.04670）が抵抗として目立ちます。下側では、中枢0.04558から0.00079離れた近場のサポートが存在し、さらに下位レベルのS1（0.04496）が二次的なサポートとして参考となります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

STORJ の価格に影響を与える要因は何ですか？

STORJの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：

1. Storjの分散型クラウドストレージプラットフォームのネットワーク採用状況と利用状況
2. AWSやGoogle Cloudなどの従来型クラウドプロバイダーとの競争状況
3. トークン供給の動向とステーキングメカニズム
4. 全体的な暗号通貨市場のセンチメントおよびビットコインの動向
5. 企業や開発者とのパートナーシップ
6. テクノロジーのアップデートとプラットフォームの改善
7. 暗号通貨およびデータストレージに影響を及ぼす規制の動向
8. デジタル経済におけるストレージ需要の成長

人はなぜ今日 STORJ の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のSTORJの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオのパフォーマンスのモニタリング、売買注文のタイミングの見極め、市場動向の評価、そして投資機会の検討が含まれます。STORJの分散型ストレージユーティリティは、ボラティリティに対する関心を高めています。

STORJ の価格予測

STORJ (STORJ) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の STORJ の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
STORJ (STORJ) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、STORJ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
STORJ が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？STORJ の 2026–2027 年の価格予測は STORJ 価格予測 ページでご確認いただけます。

STORJ について

Storj（STORJ）は、ブロックチェーン技術と暗号化を用いてオンラインファイルを保護する分散型クラウドストレージプラットフォームです。データを中央集権型のサーバーに保管する代わりに、Storjはファイルを分割し、それらを暗号化して全世界のノードネットワークに分散します。このピアツーピアネットワークは、STORJというERC-20トークンによって動かされており、ユーザーが余剰のハードドライブスペースを貸し出すことを奨励し、報酬を提供します。Storjの設計は、セキュリティ、プライバシー、データコントロールの強化を目指しており、同時に中央集権型のデータセンターへの依存を減らすことを目指しています。このプラットフォームは通常、データの保存と取得に使用され、従来のクラウドストレージサービスに代わる選択肢を提供します。

日本 で STORJ を購入して投資する方法

STORJ を使用する準備はできていますか？MEXCでは、STORJ の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は STORJ の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、STORJ (STORJ) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、STORJ が即座にあなたのウォレットに入金されます。
STORJ (STORJ) の購入ガイド

STORJ でできること

STORJ を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで STORJ (STORJ) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

STORJ ( STORJ ) とは何か

Storjはピア間のストレージ契約の形成と実行のための分散ネットワークを構築するプロトコルです。Storjプロトコルは、ネットワーク上のピアが契約の交渉、データの送信、リモートデータの完全性と可用性の検証、データの取得、他のノードへの支払いを行うことを可能にします。各ピアは自律的なエージェントであり、人間の介入なしにこれらのアクションを実行することができます。これらの相互作用のための基本的なツールの多くは、この中で説明されています。 プロトコルの完全なドキュメントは、他の場所で見つけることができます。

STORJ資料

STORJ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式STORJウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

DePINEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

よくある質問： STORJ に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:18:41 (UTC+8)

STORJ (STORJ) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

STORJ についてさらに詳しく知る

STORJ USDT（先物取引）

STORJ をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの STORJ USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの STORJ (STORJ) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、STORJ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
STORJ/USDT
¥7.13879
¥7.13879¥7.13879
0.00%
1.21M (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥40.27050
¥40.27050¥40.27050

+2.23%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥206.6905
¥206.6905¥206.6905

+11.80%

JMDT

JMDT

JMDT

¥149.4169
¥149.4169¥149.4169

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STONK

STONK

¥1.088324
¥1.088324¥1.088324

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¥13.18643
¥13.18643¥13.18643

+18.29%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥206.6905
¥206.6905¥206.6905

+11.80%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

STORJ から JPY の計算機

金額

STORJ
STORJ
JPY
JPY

1 STORJ = 7.14193 JPY