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SSV Token (SSV) 本日のテクニカル分析

SSV Token (SSV) 本日のテクニカル分析

SSV Token 分析ページでは、AIによって生成された SSV の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SSV Token の分析内容について詳しくご覧ください。

SSV Token (SSV) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.076---6.03%+0.28%-35.13%
SSV Token 価格について詳しく知る

SSV Token テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SSV Token の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 5
購入 14
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:売却売却 5中立 5購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.0753
2.0746
R2
2.0746
2.0742
R1
2.0743
2.074
PP
2.0736
2.0736
S1
2.0733
2.0732
S2
2.0726
2.073
S3
2.0723
2.0726

SSV Token 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.29M
$4.78 M
$5.07 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.07 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SSV Token 資本フロー

純流入SSVUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.01 M2.08
2026-08-07$0.05 M2.03
2026-08-06-$0.09 M2.03
2026-08-05-$0.28 M2.08
2026-08-04$0.02 M2.22

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SSV Token についてさらに詳しく知る

MEXCの SSV Token (SSV) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SSV Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SSV/USDT
$2.074
$2.074$2.074
-0.09%
26.08K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

SSV
SSV
USD
USD

1 SSV = 2.076 USD

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