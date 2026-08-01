SN64 本日の価格

SN64 (SN64) の本日のライブ価格は ¥ 17.39 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の SN64 から JPY への変換レートは、¥ 17.39 につき SN64 です。

SN64 は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- SN64 です。直近24時間の SN64 は、¥ 16.96 (安値) から ¥ 17.39 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、SN64 は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +7.94% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.04K に達しました。

SN64 (SN64) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 1.04K¥ 1.04K ¥ 1.04K 完全希薄化後時価総額 ¥ 36.52B¥ 36.52B ¥ 36.52B 循環供給量 ---- -- 総供給量 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 パブリックブロックチェーン TAO

SN64 の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 1.04K です。SN64 の循環供給量は --、総供給量は 2100000064 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 36.52B です。