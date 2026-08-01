SN51 本日の価格

SN51 (SN51) の本日のライブ価格は ¥ 14.44 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の SN51 から JPY への変換レートは、¥ 14.44 につき SN51 です。

SN51 は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- SN51 です。直近24時間の SN51 は、¥ 13.87 (安値) から ¥ 14.44 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、SN51 は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +11.76% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 9.51K に達しました。

SN51 (SN51) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 9.51K¥ 9.51K ¥ 9.51K 完全希薄化後時価総額 ¥ 303.24M¥ 303.24M ¥ 303.24M 循環供給量 ---- -- 総供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 パブリックブロックチェーン TAO

SN51 の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 9.51K です。SN51 の循環供給量は --、総供給量は 21000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 303.24M です。