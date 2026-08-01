Silencio 本日の価格

Silencio (SLC) の本日のライブ価格は ¥ 0.000061913 で、直近24時間で 0.14% 変動しました。現在の SLC から JPY への変換レートは、¥ 0.000061913 につき SLC です。

Silencio は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- SLC です。直近24時間の SLC は、¥ 0.0000609 (安値) から ¥ 0.0000632 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、SLC は直近1時間で +0.21%、直近7日間で +61.52% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.44K に達しました。

Silencio (SLC) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 54.44K¥ 54.44K ¥ 54.44K 完全希薄化後時価総額 ¥ 6.19M¥ 6.19M ¥ 6.19M 循環供給量 ---- -- 総供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 パブリックブロックチェーン PEAQEVM

Silencio の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 54.44K です。SLC の循環供給量は --、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 6.19M です。