Symbiosis 本日の価格

Symbiosis (SIS) の本日のライブ価格は ¥ 0.02045 で、直近24時間で 0.63% 変動しました。現在の SIS から JPY への変換レートは、¥ 0.02045 につき SIS です。

Symbiosis は現在、時価総額 ¥ 1.98M で #1499 位、循環供給量は 96.97M SIS です。直近24時間の SIS は、¥ 0.02001 (安値) から ¥ 0.02047 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 880.7787654436119455、史上最安値は ¥ 1.87502962786251275 です。

短期的なパフォーマンスでは、SIS は直近1時間で +0.59%、直近7日間で -9.88% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 100.87K に達しました。

Symbiosis (SIS) 市場情報

ランキング No.1499 時価総額 ¥ 1.98M¥ 1.98M ¥ 1.98M 取引高 (24H) ¥ 100.87K¥ 100.87K ¥ 100.87K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.03M¥ 2.03M ¥ 2.03M 循環供給量 96.97M 96.97M 96.97M 最大供給量 99,489,760 99,489,760 99,489,760 総供給量 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 循環率 97.47% パブリックブロックチェーン ETH

Symbiosis の現在の時価総額は ¥ 1.98M、24時間取引高は ¥ 100.87K です。SIS の循環供給量は 96.97M、総供給量は 99489760.94302 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.03M です。