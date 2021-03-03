SCRT価格(SCRT)
SCRT (SCRT) の本日のライブ価格は ¥ 0.03328 で、直近24時間で 0.93% 変動しました。現在の SCRT から JPY への変換レートは、¥ 0.03328 につき SCRT です。
SCRT は現在、時価総額 ¥ 11.41M で #713 位、循環供給量は 342.94M SCRT です。直近24時間の SCRT は、¥ 0.0321 (安値) から ¥ 0.03337 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,671.25310100232077203、史上最安値は ¥ 8.82216708920527789 です。
短期的なパフォーマンスでは、SCRT は直近1時間で +1.24%、直近7日間で +4.71% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.93K に達しました。
No.713
2021-03-03 00:00:00
SCRT
SCRT の現在の時価総額は ¥ 11.41M、24時間取引高は ¥ 59.93K です。SCRT の循環供給量は 342.94M、総供給量は 358047797.230786 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 11.92M です。
+1.24%
+0.93%
+4.71%
+4.71%
SCRT の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.0481589
|+0.93%
|30日
|¥ -0.00389
|-10.47%
|60日
|¥ -0.02621
|-44.06%
|90日
|¥ -0.07832
|-70.18%
本日 SCRT は、 ¥ +0.0481589 (+0.93%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00389 (-10.47%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、SCRT は、 ¥ -0.02621 (-44.06%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.07832 (-70.18%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
SCRT (SCRT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
SCRT 価格履歴ページ を今すぐチェック。
この分析では、AIモデルを活用して SCRT の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の SCRT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
SCRT_USDTは4時間足チャートにおいて、0.03253の中枢上側で推移しています。現在価格である0.03314は、R1レジスタンス0.03291とR2レジスタンス0.03319の間に位置しています。価格は短期的なハブ体系の上端を突破しており、買い勢力の優位性が維持されています。移動平均線群は買いシグナルを示しており、EMA指標も短期トレンドの上昇を確認しています。一方で、MACDはデッドクロスの形態を形成しており、エネルギー指標には層状の動きが見られます。RSIは中立ゾーンにあり、速い線と遅い線の方向性が一致していません。ボラティリティは通常の範囲内に留まっています。KDJおよびStochRSIの数値からは極端な状態は確認されません。ボリンジャーバンドの軌道は平行に推移しており、近い主要な抵抗水準はR2の0.03319です。この水準は現在価格から0.2%未満の差異にすぎません。下方向の第一目安となるR1の0.03291は、現価格からわずか0.2%程度の距離にあります。遠方のサポートは中枢の0.03253に設定されており、S1の0.03225が二次的な防衛ラインを形成しています。さらにS2の0.03187は、深い流動性の参考水準として機能しています。上下の価格差は対称的に分布しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、SCRT の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Secret Network（SCRT）は、安全でプライベートな計算を可能にする分散型ブロックチェーンプロトコルです。これは、計算に使用されるデータを暗号化し続けるスマートコントラクトをサポートし、実行するように設計されています。これにより、ほとんどのブロックチェーンネットワークには一般的に見られないプライバシーとデータ保護の層を提供します。SCRTは、Secret Networkのネイティブユーティリティトークンであり、ステーキング、ガバナンス、ネットワーク内の計算の支払いに使用されます。Secret Networkがプライバシーを保護するスマートコントラクトに特化しているというユニークな焦点は、分散型アプリケーション（dApps）に新たな可能性を開き、プライバシーが優先される独特のエコシステムの文脈を提供します。
SCRT を使用する準備はできていますか？MEXCでは、SCRT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は SCRT の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、SCRT (SCRT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
SCRT を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCで SCRT (SCRT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください
さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。
Secret Networkは、信頼された実行環境（TEE）を利用するコンピュータ（シークレットノード）の分散型ネットワークであり、暗号化されたデータ上での安全でプライベートな計算を可能にするものです。Secret Networkのブロックチェーン自体はCosmos SDK / Tendermintをベースにしており、ネットワークは独自の独立したコンセンサス、オンチェーンガバナンス、スラッシングや委任などの機能を備えています。ネットワークはネイティブコインのSecret（SCRT）によって保護されており、ネットワーク検証者によってステークされる必要があり、取引手数料やガバナンスに使用されます。
SCRT についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
SCRT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SCRT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
現物市場と先物市場を探索し、SCRT ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。