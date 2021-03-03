この分析では、AIモデルを活用して SCRT の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の SCRT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

SCRT_USDTは4時間足チャートにおいて、0.03253の中枢上側で推移しています。現在価格である0.03314は、R1レジスタンス0.03291とR2レジスタンス0.03319の間に位置しています。価格は短期的なハブ体系の上端を突破しており、買い勢力の優位性が維持されています。移動平均線群は買いシグナルを示しており、EMA指標も短期トレンドの上昇を確認しています。一方で、MACDはデッドクロスの形態を形成しており、エネルギー指標には層状の動きが見られます。RSIは中立ゾーンにあり、速い線と遅い線の方向性が一致していません。ボラティリティは通常の範囲内に留まっています。KDJおよびStochRSIの数値からは極端な状態は確認されません。ボリンジャーバンドの軌道は平行に推移しており、近い主要な抵抗水準はR2の0.03319です。この水準は現在価格から0.2%未満の差異にすぎません。下方向の第一目安となるR1の0.03291は、現価格からわずか0.2%程度の距離にあります。遠方のサポートは中枢の0.03253に設定されており、S1の0.03225が二次的な防衛ラインを形成しています。さらにS2の0.03187は、深い流動性の参考水準として機能しています。上下の価格差は対称的に分布しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。