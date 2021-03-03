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本日の SCRT のライブ価格は 0.03328 JPY です。SCRT の時価総額は 11,413,030.54097759488 JPY です。日本 のリアルタイムの SCRT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の SCRT のライブ価格は 0.03328 JPY です。SCRT の時価総額は 11,413,030.54097759488 JPY です。日本 のリアルタイムの SCRT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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SCRT価格(SCRT)

1 SCRT から JPY へのライブ価格：

¥5.22653
¥5.22653¥5.22653
+0.93%1D
JPY
SCRT (SCRT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 00:36:32 (UTC+8)

SCRT 本日の価格

SCRT (SCRT) の本日のライブ価格は ¥ 0.03328 で、直近24時間で 0.93% 変動しました。現在の SCRT から JPY への変換レートは、¥ 0.03328 につき SCRT です。

SCRT は現在、時価総額 ¥ 11.41M#713 位、循環供給量は 342.94M SCRT です。直近24時間の SCRT は、¥ 0.0321 (安値) から ¥ 0.03337 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,671.25310100232077203、史上最安値は ¥ 8.82216708920527789 です。

短期的なパフォーマンスでは、SCRT は直近1時間で +1.24%、直近7日間で +4.71% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.93K に達しました。

SCRT (SCRT) 市場情報

No.713

¥ 11.41M
¥ 11.41M¥ 11.41M

¥ 59.93K
¥ 59.93K¥ 59.93K

¥ 11.92M
¥ 11.92M¥ 11.92M

342.94M
342.94M 342.94M

--
----

358,047,797.230786
358,047,797.230786 358,047,797.230786

2021-03-03 00:00:00

SCRT

SCRT の現在の時価総額は ¥ 11.41M、24時間取引高は ¥ 59.93K です。SCRT の循環供給量は 342.94M、総供給量は 358047797.230786 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 11.92M です。

SCRT 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0321
¥ 0.0321¥ 0.0321
24H 最安値
¥ 0.03337
¥ 0.03337¥ 0.03337
24H 最高値

¥ 0.0321
¥ 0.0321¥ 0.0321

¥ 0.03337
¥ 0.03337¥ 0.03337

¥ 1,671.25310100232077203
¥ 1,671.25310100232077203¥ 1,671.25310100232077203

¥ 8.82216708920527789
¥ 8.82216708920527789¥ 8.82216708920527789

+1.24%

+0.93%

+4.71%

+4.71%

SCRT (SCRT) 価格履歴 JPY

SCRT の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0481589+0.93%
30日¥ -0.00389-10.47%
60日¥ -0.02621-44.06%
90日¥ -0.07832-70.18%
SCRT 本日の価格変動

本日 SCRT は、 ¥ +0.0481589 (+0.93%) の変動を記録しました。

SCRT 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00389 (-10.47%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

SCRT 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、SCRT は、 ¥ -0.02621 (-44.06%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

SCRT 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.07832 (-70.18%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

SCRT (SCRT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

SCRT 価格履歴ページ を今すぐチェック。

SCRT の分析

この分析では、AIモデルを活用して SCRT の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

SCRT 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の SCRT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

SCRT_USDTは4時間足チャートにおいて、0.03253の中枢上側で推移しています。現在価格である0.03314は、R1レジスタンス0.03291とR2レジスタンス0.03319の間に位置しています。価格は短期的なハブ体系の上端を突破しており、買い勢力の優位性が維持されています。移動平均線群は買いシグナルを示しており、EMA指標も短期トレンドの上昇を確認しています。一方で、MACDはデッドクロスの形態を形成しており、エネルギー指標には層状の動きが見られます。RSIは中立ゾーンにあり、速い線と遅い線の方向性が一致していません。ボラティリティは通常の範囲内に留まっています。KDJおよびStochRSIの数値からは極端な状態は確認されません。ボリンジャーバンドの軌道は平行に推移しており、近い主要な抵抗水準はR2の0.03319です。この水準は現在価格から0.2%未満の差異にすぎません。下方向の第一目安となるR1の0.03291は、現価格からわずか0.2%程度の距離にあります。遠方のサポートは中枢の0.03253に設定されており、S1の0.03225が二次的な防衛ラインを形成しています。さらにS2の0.03187は、深い流動性の参考水準として機能しています。上下の価格差は対称的に分布しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

SCRT の価格に影響を与える要因は何ですか？

SCRTの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. プライバシー需要 - Secret NetworkのネイティブトークンであるSCRTは、プライバシーに特化したDeFiアプリケーションに対する需要の高まりから恩恵を受けています。

2. ネットワークの採用状況 - Secretスマートコントラクトの利用が増えることで、トークンのユーティリティと需要が促進されます。

3. 市場センチメント - 一般的な暗号資産市場の動向は、SCRTの価格形成に大きな影響を及ぼします。

4. 競合関係 - Moneroなどの他のプライバシー銘柄とのパフォーマンス比較は、投資家の関心度に影響を与えます。

5. 技術的進展 - プロトコルのアップグレードや新機能の導入は、長期的な価値に影響を及ぼします。

6. 規制環境 - プライバシー銘柄に関する規制は、ボラティリティを生む要因となります。

7. トークンエコノミクス - ステーキング報酬やインフレ率は、供給の動向に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 SCRT の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日のSCRTの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオの追跡、市場分析、そして投資タイミングが含まれます。SCRTは、プライバシー重視のスマートコントラクトを可能にするSecret Networkのネイティブトークンです。トレーダーはエントリー／エグジットのポイントを見極めるために日々の価格を監視し、一方で投資家は他の暗号通貨とのパフォーマンスを比較して運用状況を把握しています。

SCRT の価格予測

SCRT (SCRT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の SCRT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
SCRT (SCRT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、SCRT の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
SCRT が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？SCRT の 2026–2027 年の価格予測は SCRT 価格予測 ページでご確認いただけます。

SCRT について

Secret Network（SCRT）は、安全でプライベートな計算を可能にする分散型ブロックチェーンプロトコルです。これは、計算に使用されるデータを暗号化し続けるスマートコントラクトをサポートし、実行するように設計されています。これにより、ほとんどのブロックチェーンネットワークには一般的に見られないプライバシーとデータ保護の層を提供します。SCRTは、Secret Networkのネイティブユーティリティトークンであり、ステーキング、ガバナンス、ネットワーク内の計算の支払いに使用されます。Secret Networkがプライバシーを保護するスマートコントラクトに特化しているというユニークな焦点は、分散型アプリケーション（dApps）に新たな可能性を開き、プライバシーが優先される独特のエコシステムの文脈を提供します。

日本 で SCRT を購入して投資する方法

SCRT を使用する準備はできていますか？MEXCでは、SCRT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は SCRT の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、SCRT (SCRT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、SCRT が即座にあなたのウォレットに入金されます。
SCRT (SCRT) の購入ガイド

SCRT でできること

SCRT を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで SCRT (SCRT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

SCRT ( SCRT ) とは何か

Secret Networkは、信頼された実行環境（TEE）を利用するコンピュータ（シークレットノード）の分散型ネットワークであり、暗号化されたデータ上での安全でプライベートな計算を可能にするものです。Secret Networkのブロックチェーン自体はCosmos SDK / Tendermintをベースにしており、ネットワークは独自の独立したコンセンサス、オンチェーンガバナンス、スラッシングや委任などの機能を備えています。ネットワークはネイティブコインのSecret（SCRT）によって保護されており、ネットワーク検証者によってステークされる必要があり、取引手数料やガバナンスに使用されます。

SCRT資料

SCRT についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式SCRTウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Artificial Intelligence (AI)Cosmos EcosystemInfrastructure

よくある質問： SCRT に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 00:36:32 (UTC+8)

SCRT (SCRT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

SCRT についてさらに詳しく知る

SCRT USDT（先物取引）

SCRT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SCRT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの SCRT (SCRT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SCRT ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SCRT/USDT
¥5.22653
¥5.22653¥5.22653
+0.97%
1.83M (USDT)

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¥44.94910
¥44.94910¥44.94910

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¥232.7682
¥232.7682¥232.7682

+25.91%

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JMDT

JMDT

¥148.4592
¥148.4592¥148.4592

-2.35%

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STONK

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¥1.185821
¥1.185821¥1.185821

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¥14.29956
¥14.29956¥14.29956

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¥0.714350¥0.714350

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¥6.2015¥6.2015

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¥6.7510
¥6.7510¥6.7510

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¥232.7682
¥232.7682¥232.7682

+25.91%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0346028
¥0.0346028¥0.0346028

+46.93%

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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

SCRT から JPY の計算機

金額

SCRT
SCRT
JPY
JPY

1 SCRT = 5.22496 JPY