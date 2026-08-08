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SAGA (SAGA) 本日のテクニカル分析

SAGA (SAGA) 本日のテクニカル分析

SAGA 分析ページでは、AIによって生成された SAGA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SAGA の分析内容について詳しくご覧ください。

SAGA (SAGA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01487--+18.86%+16.62%-26.54%
SAGA 価格について詳しく知る

SAGA テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SAGA の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 1
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01491
0.01488
R2
0.01488
0.01486
R1
0.01486
0.01484
PP
0.01483
0.01483
S1
0.01481
0.01481
S2
0.01478
0.01479
S3
0.01476
0.01478

SAGA 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.38M
$1.33 M
$1.71 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.05M
3日間のアクティブ購入額
$0.46 M
3日間のアクティブ売却額
$0.41 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.87 M
7日間のアクティブ売却額
$0.85 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SAGA 資本フロー

純流入SAGAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.07 M0.01
2026-08-07-$0.02 M0.01
2026-08-06$0.01 M0.01
2026-08-05$0.02 M0.01
2026-08-04-$0.01 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの SAGA (SAGA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SAGA ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SAGA/USDT
$0.01487
$0.01487$0.01487
+3.84%
5.40M (USDT)
SAGA/USDC
$0.01488
$0.01488$0.01488
+3.83%
3.83M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

SAGA
SAGA
USD
USD

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