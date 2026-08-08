RONIN (RON) 本日のテクニカル分析 RONIN 分析ページでは、AIによって生成された RON の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で RONIN の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

RONIN (RON) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.05303 -- +7.58% -5.00% -53.17%

RONIN テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる RONIN の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 1 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 1 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.05309 0.05308 R2 0.05308 0.05308 R1 0.05308 0.05308 PP 0.05307 0.05307 S1 0.05307 0.05307 S2 0.05306 0.05307 S3 0.05306 0.05306

RONIN 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.04M $1.44 M $1.49 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.03 M 3日間のアクティブ売却額 $0.05 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.17 M 7日間のアクティブ売却額 $0.19 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 RONIN 資本フロー 純流入 RONUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.05 2026-08-07 -$0.01 M 0.05 2026-08-06 $0.01 M 0.05 2026-08-05 $0.00 M 0.05 2026-08-04 $0.01 M 0.05 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの RONIN (RON) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、RONIN ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 RON / USDT $0.05303 $0.05303 $0.05303 +0.37% 1.13M (USDT) 取 引