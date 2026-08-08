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iExec RLC (RLC) 本日のテクニカル分析

iExec RLC (RLC) 本日のテクニカル分析

iExec RLC 分析ページでは、AIによって生成された RLC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で iExec RLC の分析内容について詳しくご覧ください。

iExec RLC (RLC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2783--+2.42%-4.40%-44.65%
iExec RLC 価格について詳しく知る

IExec RLC テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる IExec RLC の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 3
購入 16
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2776
0.2775
R2
0.2775
0.2775
R1
0.2775
0.2775
PP
0.2774
0.2774
S1
0.2774
0.2774
S2
0.2773
0.2774
S3
0.2773
0.2773

IExec RLC 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.35M
$6.83 M
$7.18 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.01 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.13 M
7日間のアクティブ売却額
$0.15 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

IExec RLC 資本フロー

純流入RLCUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.02 M0.28
2026-08-07-$0.02 M0.28
2026-08-06$0.03 M0.28
2026-08-05-$0.01 M0.27
2026-08-04-$0.02 M0.26

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

iExec RLC についてさらに詳しく知る

MEXCの iExec RLC (RLC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、iExec RLC ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RLC/USDT
$0.2783
$0.2783$0.2783
+0.14%
198.26K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

RLC から USD の計算機

金額

RLC
RLC
USD
USD

1 RLC = 0.2783 USD

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