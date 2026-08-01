Real Briefly 本日の価格

Real Briefly (REALTOKEN) の本日のライブ価格は ¥ 0.001646 で、直近24時間で 0.12% 変動しました。現在の REALTOKEN から JPY への変換レートは、¥ 0.001646 につき REALTOKEN です。

Real Briefly は現在、時価総額 ¥ 1.09M で #1560 位、循環供給量は 663.50M REALTOKEN です。直近24時間の REALTOKEN は、¥ 0.001633 (安値) から ¥ 0.00172 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6.74794691979084014、史上最安値は ¥ 0.50208170462175373 です。

短期的なパフォーマンスでは、REALTOKEN は直近1時間で -1.03%、直近7日間で -6.22% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 11.79K に達しました。

Real Briefly (REALTOKEN) 市場情報

ランキング No.1560 時価総額 ¥ 1.09M¥ 1.09M ¥ 1.09M 取引高 (24H) ¥ 11.79K¥ 11.79K ¥ 11.79K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.65M¥ 1.65M ¥ 1.65M 循環供給量 663.50M 663.50M 663.50M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 66.34% パブリックブロックチェーン XRP

Real Briefly の現在の時価総額は ¥ 1.09M、24時間取引高は ¥ 11.79K です。REALTOKEN の循環供給量は 663.50M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.65M です。