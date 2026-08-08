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Quant (QNT) 本日のテクニカル分析

Quant (QNT) 本日のテクニカル分析

Quant 分析ページでは、AIによって生成された QNT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Quant の分析内容について詳しくご覧ください。

Quant (QNT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$59.23---3.98%-10.68%-22.41%
Quant 価格について詳しく知る

Quant テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Quant の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 17
中立 1
購入 8
移動平均:強い売り売却 13中立 0購入 1
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
59.1966
59.1833
R2
59.1833
59.1756
R1
59.1766
59.1709
PP
59.1633
59.1633
S1
59.1566
59.1556
S2
59.1433
59.1509
S3
59.1366
59.1433

Quant 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.01M
$4.54 M
$4.54 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.65 M
3日間のアクティブ売却額
$0.68 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$1.69 M
7日間のアクティブ売却額
$1.70 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Quant 資本フロー

純流入QNTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.01 M59.82
2026-08-07$0.05 M59.33
2026-08-06-$0.11 M59.90
2026-08-05-$0.06 M59.85
2026-08-04$0.02 M59.75

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Quant (QNT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Quant ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
QNT/USDT
$59.23
$59.23$59.23
0.00%
681.92 (USDT)
QNT/USDC
$59.21
$59.21$59.21
-0.06%
976.61 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

QNT
QNT
USD
USD

1 QNT = 59.23 USD

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