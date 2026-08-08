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Pyth Network (PYTH) 本日のテクニカル分析

Pyth Network (PYTH) 本日のテクニカル分析

Pyth Network 分析ページでは、AIによって生成された PYTH の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Pyth Network の分析内容について詳しくご覧ください。

Pyth Network (PYTH) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03958--+0.55%-6.90%-33.70%
Pyth Network 価格について詳しく知る

Pyth Network テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Pyth Network の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 2
購入 16
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 8中立 2購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03947
0.03946
R2
0.03946
0.03946
R1
0.03946
0.03946
PP
0.03945
0.03945
S1
0.03945
0.03945
S2
0.03944
0.03945
S3
0.03944
0.03944

Pyth Network 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.08M
$6.21 M
$6.30 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.08M
3日間のアクティブ購入額
$0.71 M
3日間のアクティブ売却額
$0.63 M
7日間のアクティブ売買差額
0.21M
7日間のアクティブ購入額
$2.64 M
7日間のアクティブ売却額
$2.43 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Pyth Network 資本フロー

純流入PYTHUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.04
2026-08-07-$0.03 M0.04
2026-08-06-$0.07 M0.04
2026-08-05$0.00 M0.04
2026-08-04-$0.10 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Pyth Network についてさらに詳しく知る

MEXCの Pyth Network (PYTH) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Pyth Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PYTH/USDT
$0.03954
$0.03954$0.03954
+2.59%
3.44M (USDT)
PYTH/USDC
$0.03954
$0.03954$0.03954
+2.62%
1.41M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

PYTH
PYTH
USD
USD

1 PYTH = 0.03957 USD

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