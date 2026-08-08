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Polygon Ecosystem (POL) 本日のテクニカル分析

Polygon Ecosystem (POL) 本日のテクニカル分析

Polygon Ecosystem 分析ページでは、AIによって生成された POL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Polygon Ecosystem の分析内容について詳しくご覧ください。

Polygon Ecosystem (POL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.07565--+3.92%-1.00%-26.63%
Polygon Ecosystem 価格について詳しく知る

Polygon Ecosystem テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Polygon Ecosystem の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 4
購入 11
移動平均:中立売却 8中立 0購入 6
テクニカル指標:購入売却 3中立 4購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07556
0.07556
R2
0.07556
0.07555
R1
0.07555
0.07555
PP
0.07555
0.07555
S1
0.07554
0.07554
S2
0.07554
0.07554
S3
0.07553
0.07554

Polygon Ecosystem 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.47M
$6.09 M
$5.62 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.07M
3日間のアクティブ購入額
$3.94 M
3日間のアクティブ売却額
$3.87 M
7日間のアクティブ売買差額
0.31M
7日間のアクティブ購入額
$7.19 M
7日間のアクティブ売却額
$6.88 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Polygon Ecosystem 資本フロー

純流入POLUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.10 M0.08
2026-08-07$0.37 M0.08
2026-08-06$0.12 M0.07
2026-08-05$0.53 M0.07
2026-08-04-$0.08 M0.07

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Polygon Ecosystem についてさらに詳しく知る

MEXCの Polygon Ecosystem (POL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Polygon Ecosystem ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
POL/USDT
$0.07564
$0.07564$0.07564
+0.21%
1.29M (USDT)
POL/USDC
$0.07552
$0.07552$0.07552
+0.15%
742.56K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

POL
POL
USD
USD

1 POL = 0.07564 USD

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