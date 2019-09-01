Phala (PHA) 本日のテクニカル分析 Phala 分析ページでは、AIによって生成された PHA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Phala の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Phala (PHA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.02237 -- +11.73% -10.56% -40.03%

Phala テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Phala の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 4 購入 14 移動平均 : 購入 売却 4 中立 0 購入 10 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 4 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.02235 0.02235 R2 0.02235 0.02234 R1 0.02234 0.02234 PP 0.02234 0.02234 S1 0.02233 0.02233 S2 0.02233 0.02233 S3 0.02232 0.02233

Phala 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.54M $9.82 M $10.36 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.03M 3日間のアクティブ購入額 $0.29 M 3日間のアクティブ売却額 $0.31 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.61 M 7日間のアクティブ売却額 $0.63 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Phala 資本フロー 純流入 PHAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.03 M 0.02 2026-08-07 -$0.04 M 0.02 2026-08-06 $0.08 M 0.02 2026-08-05 -$0.07 M 0.02 2026-08-04 $0.08 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Phala (PHA) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Phala ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 PHA / USDT $0.02237 $0.02237 $0.02237 +2.42% 4.35M (USDT) 取 引 PHA / USDC $0.02233 $0.02233 $0.02233 +2.38% 2.54M (USDT) 取 引