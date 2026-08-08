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Pendle (PENDLE) 本日のテクニカル分析

Pendle (PENDLE) 本日のテクニカル分析

Pendle 分析ページでは、AIによって生成された PENDLE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Pendle の分析内容について詳しくご覧ください。

Pendle (PENDLE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.408--+0.57%-7.74%-28.86%
Pendle 価格について詳しく知る

Pendle テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Pendle の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 4
購入 11
移動平均:購入売却 4中立 1購入 9
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.4067
1.4067
R2
1.4067
1.4066
R1
1.4066
1.4066
PP
1.4066
1.4066
S1
1.4065
1.4065
S2
1.4065
1.4065
S3
1.4064
1.4065

Pendle 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.06M
$3.62 M
$3.56 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.04M
3日間のアクティブ購入額
$1.43 M
3日間のアクティブ売却額
$1.47 M
7日間のアクティブ売買差額
0.19M
7日間のアクティブ購入額
$2.69 M
7日間のアクティブ売却額
$2.51 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Pendle 資本フロー

純流入PENDLEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.07 M1.39
2026-08-07$0.14 M1.36
2026-08-06-$0.06 M1.37
2026-08-05$0.09 M1.38
2026-08-04$0.08 M1.35

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Pendle (PENDLE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Pendle ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PENDLE/USDT
$1.409
$1.409$1.409
+3.14%
129.28K (USDT)
PENDLE/USDC
$1.408
$1.408$1.408
+3.07%
38.40K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

PENDLE
PENDLE
USD
USD

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