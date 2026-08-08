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Orca (ORCA) 本日のテクニカル分析

Orca (ORCA) 本日のテクニカル分析

Orca 分析ページでは、AIによって生成された ORCA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Orca の分析内容について詳しくご覧ください。

Orca (ORCA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.1111--+0.20%-7.54%-33.14%
Orca 価格について詳しく知る

Orca テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Orca の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 13
中立 1
購入 12
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.1119
1.111
R2
1.111
1.1102
R1
1.1099
1.1097
PP
1.109
1.109
S1
1.1079
1.1082
S2
1.107
1.1077
S3
1.1059
1.107

Orca 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.30M
$1.71 M
$2.01 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.04 M
3日間のアクティブ売却額
$0.04 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.09 M
7日間のアクティブ売却額
$0.09 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Orca 資本フロー

純流入ORCAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.05 M1.08
2026-08-07-$0.06 M1.07
2026-08-06-$0.03 M1.08
2026-08-05-$0.04 M1.08
2026-08-04$0.03 M1.08

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Orca (ORCA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Orca ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ORCA/USDT
$1.1111
$1.1111$1.1111
+3.81%
57.39K (USDT)
ORCA/USDC
$1.1124
$1.1124$1.1124
+3.85%
50.59K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ORCA
ORCA
USD
USD

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