Orca (ORCA) 本日のテクニカル分析
Orca 分析ページでは、AIによって生成された ORCA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Orca の分析内容について詳しくご覧ください。
Orca (ORCA) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$1.1111
|--
|+0.20%
|-7.54%
|-33.14%
Orca テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Orca の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 13
中立 1
購入 12
|移動平均:
|売却
|売却 10
|中立 0
|購入 4
|テクニカル指標:
|購入
|売却 3
|中立 1
|購入 8
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.1119
1.111
R2
1.111
1.1102
R1
1.1099
1.1097
PP
1.109
1.109
S1
1.1079
1.1082
S2
1.107
1.1077
S3
1.1059
1.107
Orca 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.30M
$1.71 M
$2.01 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.04 M
3日間のアクティブ売却額
$0.04 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.09 M
7日間のアクティブ売却額
$0.09 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Orca 資本フロー
純流入ORCAUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$0.05 M
|1.08
|2026-08-07
|-$0.06 M
|1.07
|2026-08-06
|-$0.03 M
|1.08
|2026-08-05
|-$0.04 M
|1.08
|2026-08-04
|$0.03 M
|1.08
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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