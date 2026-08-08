Orca (ORCA) 本日のテクニカル分析 Orca 分析ページでは、AIによって生成された ORCA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Orca の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Orca (ORCA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $1.1111 -- +0.20% -7.54% -33.14%

Orca テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Orca の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 13 中立 1 購入 12 移動平均 : 売却 売却 10 中立 0 購入 4 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 1.1119 1.111 R2 1.111 1.1102 R1 1.1099 1.1097 PP 1.109 1.109 S1 1.1079 1.1082 S2 1.107 1.1077 S3 1.1059 1.107

Orca 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.30M $1.71 M $2.01 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.04 M 3日間のアクティブ売却額 $0.04 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.09 M 7日間のアクティブ売却額 $0.09 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Orca 資本フロー 純流入 ORCAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.05 M 1.08 2026-08-07 -$0.06 M 1.07 2026-08-06 -$0.03 M 1.08 2026-08-05 -$0.04 M 1.08 2026-08-04 $0.03 M 1.08 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Orca (ORCA) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Orca ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ORCA / USDT $1.1111 $1.1111 $1.1111 +3.81% 57.39K (USDT) 取 引 ORCA / USDC $1.1124 $1.1124 $1.1124 +3.85% 50.59K (USDT) 取 引