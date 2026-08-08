ORIGYN 本日の価格

ORIGYN (OGY) の本日のライブ価格は ¥ 0.0009349 で、直近24時間で 1.25% 変動しました。現在の OGY から JPY への変換レートは、¥ 0.0009349 につき OGY です。

ORIGYN は現在、時価総額 ¥ 7.32M で #1106 位、循環供給量は 7.83B OGY です。直近24時間の OGY は、¥ 0.0008932 (安値) から ¥ 0.0010134 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 7.19784007427056465、史上最安値は ¥ 0.10749097468098146 です。

短期的なパフォーマンスでは、OGY は直近1時間で +0.18%、直近7日間で +15.97% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 33.62K に達しました。

ORIGYN (OGY) 市場情報

ランキング No.1106 時価総額 ¥ 7.32M¥ 7.32M ¥ 7.32M 取引高 (24H) ¥ 33.62K¥ 33.62K ¥ 33.62K 完全希薄化後時価総額 ¥ 9.93M¥ 9.93M ¥ 9.93M 循環供給量 7.83B 7.83B 7.83B 最大供給量 10,620,490,364 10,620,490,364 10,620,490,364 総供給量 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 循環率 73.71% パブリックブロックチェーン OGY2

ORIGYN の現在の時価総額は ¥ 7.32M、24時間取引高は ¥ 33.62K です。OGY の循環供給量は 7.83B、総供給量は 10414863366.997084 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 9.93M です。