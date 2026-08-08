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OG (OG) 本日のテクニカル分析

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OG 分析ページでは、AIによって生成された OG の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で OG の分析内容について詳しくご覧ください。

OG (OG) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.624--+3.63%+1.19%-27.58%
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OG テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる OG の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 22
中立 2
購入 2
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:売却売却 8中立 2購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.6233
2.6226
R2
2.6226
2.6222
R1
2.6223
2.622
PP
2.6216
2.6216
S1
2.6213
2.6212
S2
2.6206
2.621
S3
2.6203
2.6206

OG 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-2.02M
$7.29 M
$9.31 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.07 M
3日間のアクティブ売却額
$0.07 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.14 M
7日間のアクティブ売却額
$0.13 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

OG 資本フロー

純流入OGUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M2.63
2026-08-07-$0.05 M2.61
2026-08-06$0.04 M2.59
2026-08-05-$0.01 M2.50
2026-08-04$0.00 M2.49

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
OG/USDT
$2.624
$2.624$2.624
+0.61%
24.54K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

OG
OG
USD
USD

1 OG = 2.624 USD

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