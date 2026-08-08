OG (OG) 本日のテクニカル分析 OG 分析ページでは、AIによって生成された OG の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で OG の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

OG (OG) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $2.624 -- +3.63% +1.19% -27.58%

OG テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる OG の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 22 中立 2 購入 2 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 売却 売却 8 中立 2 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 2.6233 2.6226 R2 2.6226 2.6222 R1 2.6223 2.622 PP 2.6216 2.6216 S1 2.6213 2.6212 S2 2.6206 2.621 S3 2.6203 2.6206

OG 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -2.02M $7.29 M $9.31 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.07 M 3日間のアクティブ売却額 $0.07 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.14 M 7日間のアクティブ売却額 $0.13 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 OG 資本フロー 純流入 OGUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.02 M 2.63 2026-08-07 -$0.05 M 2.61 2026-08-06 $0.04 M 2.59 2026-08-05 -$0.01 M 2.50 2026-08-04 $0.00 M 2.49 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの OG (OG) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、OG ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 OG / USDT $2.624 $2.624 $2.624 +0.61% 24.54K (USDT) 取 引