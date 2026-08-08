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本日の Numbers Protocol のライブ価格は 0.002163 JPY です。NUM の時価総額は 1,949,452.056279 JPY です。日本 のリアルタイムの NUM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Numbers Protocol のライブ価格は 0.002163 JPY です。NUM の時価総額は 1,949,452.056279 JPY です。日本 のリアルタイムの NUM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Numbers Protocol価格(NUM)

1 NUM から JPY へのライブ価格：

¥0.339591
¥0.339591¥0.339591
-1.27%1D
JPY
Numbers Protocol (NUM) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 23:03:18 (UTC+8)

Numbers Protocol 本日の価格

Numbers Protocol (NUM) の本日のライブ価格は ¥ 0.002163 で、直近24時間で 1.27% 変動しました。現在の NUM から JPY への変換レートは、¥ 0.002163 につき NUM です。

Numbers Protocol は現在、時価総額 ¥ 1.95M#1444 位、循環供給量は 901.27M NUM です。直近24時間の NUM は、¥ 0.00216 (安値) から ¥ 0.002221 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 399.26935499526064764、史上最安値は ¥ 0.4350225268931288 です。

短期的なパフォーマンスでは、NUM は直近1時間で -0.05%、直近7日間で -7.01% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.67K に達しました。

Numbers Protocol (NUM) 市場情報

No.1444

¥ 1.95M
¥ 1.95M¥ 1.95M

¥ 54.67K
¥ 54.67K¥ 54.67K

¥ 2.16M
¥ 2.16M¥ 2.16M

901.27M
901.27M 901.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

911,335,317
911,335,317 911,335,317

90.12%

BSC

Numbers Protocol の現在の時価総額は ¥ 1.95M、24時間取引高は ¥ 54.67K です。NUM の循環供給量は 901.27M、総供給量は 911335317 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.16M です。

Numbers Protocol 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.00216
¥ 0.00216¥ 0.00216
24H 最安値
¥ 0.002221
¥ 0.002221¥ 0.002221
24H 最高値

¥ 0.00216
¥ 0.00216¥ 0.00216

¥ 0.002221
¥ 0.002221¥ 0.002221

¥ 399.26935499526064764
¥ 399.26935499526064764¥ 399.26935499526064764

¥ 0.4350225268931288
¥ 0.4350225268931288¥ 0.4350225268931288

-0.05%

-1.27%

-7.01%

-7.01%

Numbers Protocol (NUM) 価格履歴 JPY

Numbers Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.00436828-1.27%
30日¥ -0.000362-14.34%
60日¥ -0.001013-31.90%
90日¥ -0.002121-49.51%
Numbers Protocol 本日の価格変動

本日 NUM は、 ¥ -0.00436828 (-1.27%) の変動を記録しました。

Numbers Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.000362 (-14.34%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Numbers Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NUM は、 ¥ -0.001013 (-31.90%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Numbers Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.002121 (-49.51%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Numbers Protocol (NUM) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Numbers Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Numbers Protocol の分析

この分析では、AIモデルを活用して Numbers Protocol の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Numbers Protocol の価格に影響を与える要因は何ですか？

いくつかの重要な要因がNumbers Protocol（NUM）トークンの価格に影響を及ぼします：

1. 採用と利用状況：デジタル資産の検証にプロトコルを利用する写真家、コンテンツクリエイター、プラットフォームの拡大は、需要の増加を促します。

2. パートナーシップの発表：メディア企業、NFTプラットフォーム、またはテクノロジー企業との協業は、投資家の信頼を高める可能性があります。

3. 市場センチメント：暗号資産市場全体の動向や投資家のリスク許容度は、NUMの価格に大きな影響を与えます。

4. トークンのユーティリティ：ステーキング、ガバナンス、またはプラットフォーム手数料など、トークンの利用用途が拡大することで、内在的な価値が向上します。

5. 供給の動向：トークンのリリーススケジュール、ステーキング報酬、流通供給量の変化は、価格に対する圧力を左右します。

6. 競合状況：他の分散型ストレージおよびコンテンツ検証プロジェクトとの比較におけるパフォーマンス。

7. 規制環境：特にNFTやデジタルコンテンツに関する暗号資産規制の変更は、投資家の心理に影響を及ぼします。

8. 技術的進展：プロトコルのアップグレード、新機能の導入、またはセキュリティ強化は、価格の変動を引き起こすことがあります。

9. 取引量：取引所での流動性は、価格の安定性とボラティリティに影響を及ぼします。

10. コミュニティの成長：活発な開発者コミュニティとユーザー基盤の拡大は、長期的な価値の向上を支えます。

これらの要因は相互に複雑に作用し、デジタルコンテンツ検証分野における新興ブロックチェーンプロジェクトに典型的な価格変動を生み出します。

人はなぜ今日 Numbers Protocol の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のNumbers Protocol（NUM）の価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーは、売買やポジションの保有を行うために現在の価格を必要としています。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有するNUMの価値を常に監視しています。
3. 市場分析 - 価格データは、トレンドやボラティリティを評価するのに役立ちます。
4. 利益・損失の計算 - 投資による利益や損失を正確に把握します。
5. トレーディング機会 - デイトレードにおけるエントリーおよびエグジットのポイントを見極めます。
6. 市場センチメント - 価格の変動は、コミュニティがプロトコルに対して抱く信頼感を反映しています。

Numbers Protocol の価格予測

Numbers Protocol (NUM) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の NUM の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Numbers Protocol (NUM) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Numbers Protocol の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Numbers Protocol が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？NUM の 2026–2027 年の価格予測は Numbers Protocol 価格予測 ページでご確認いただけます。

Numbers Protocol について

NUMは、独自のプロプライエタリブロックチェーン上で動作するデジタル資産です。NUMの主な目的は、プライバシーと分散化に重点を置いた、グローバルスケールでの安全なピアツーピア取引を促進することです。独自の合意形成メカニズムとチェーン設計を用いて、ネットワークの完全性とセキュリティを維持しています。資産の発行モデルはマイニングに基づいており、供給量は有限で、その希少性と価値を保証しています。NUMの典型的な使用例は、オンライン取引、送金、特に不安定な地元通貨を持つ地域での価値の保管などです。そのエコシステムは絶えず拡大しており、開発者たちはNUMブロックチェーンを利用した新しいアプリケーションやサービスを作成しています。

日本 で Numbers Protocol を購入して投資する方法

Numbers Protocol を使用する準備はできていますか？MEXCでは、NUM の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Numbers Protocol の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Numbers Protocol (NUM) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Numbers Protocol が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Numbers Protocol (NUM) の購入ガイド

Numbers Protocol でできること

Numbers Protocol を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Numbers Protocol (NUM) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
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MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Numbers Protocol ( NUM ) とは何か

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol資料

Numbers Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Numbers Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Artificial Intelligence (AI)Avalanche L1BNB Chain Ecosystem

よくある質問： Numbers Protocol に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 23:03:18 (UTC+8)

Numbers Protocol (NUM) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Numbers Protocol についてさらに詳しく知る

NUM USDT（先物取引）

NUM をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの NUM USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Numbers Protocol (NUM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Numbers Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NUM/USDT
¥0.339748
¥0.339748¥0.339748
-1.35%
25.00M (USDT)

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¥202.4829¥202.4829

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JMDT

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¥157.3768
¥157.3768¥157.3768

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STONK

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¥1.163841
¥1.163841¥1.163841

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¥424.07898¥424.07898

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BluWhale AI

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¥2.711390
¥2.711390¥2.711390

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Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.21635
¥14.21635¥14.21635

+15.83%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

NUM から JPY の計算機

金額

NUM
NUM
JPY
JPY

1 NUM = 0.339591 JPY