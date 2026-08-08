Numbers Protocol 本日の価格

Numbers Protocol (NUM) の本日のライブ価格は ¥ 0.002163 で、直近24時間で 1.27% 変動しました。現在の NUM から JPY への変換レートは、¥ 0.002163 につき NUM です。

Numbers Protocol は現在、時価総額 ¥ 1.95M で #1444 位、循環供給量は 901.27M NUM です。直近24時間の NUM は、¥ 0.00216 (安値) から ¥ 0.002221 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 399.26935499526064764、史上最安値は ¥ 0.4350225268931288 です。

短期的なパフォーマンスでは、NUM は直近1時間で -0.05%、直近7日間で -7.01% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.67K に達しました。

Numbers Protocol (NUM) 市場情報

ランキング No.1444 時価総額 ¥ 1.95M¥ 1.95M ¥ 1.95M 取引高 (24H) ¥ 54.67K¥ 54.67K ¥ 54.67K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.16M¥ 2.16M ¥ 2.16M 循環供給量 901.27M 901.27M 901.27M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 911,335,317 911,335,317 911,335,317 循環率 90.12% パブリックブロックチェーン BSC

Numbers Protocol の現在の時価総額は ¥ 1.95M、24時間取引高は ¥ 54.67K です。NUM の循環供給量は 901.27M、総供給量は 911335317 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.16M です。