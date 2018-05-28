New Kind of Network 本日の価格

New Kind of Network (NKN) の本日のライブ価格は ¥ 0.005343 で、直近24時間で 1.52% 変動しました。現在の NKN から JPY への変換レートは、¥ 0.005343 につき NKN です。

New Kind of Network は現在、時価総額 ¥ 4.28M で #1238 位、循環供給量は 801.70M NKN です。直近24時間の NKN は、¥ 0.005252 (安値) から ¥ 0.005366 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 232.88186015、史上最安値は ¥ 0.71518215315393884 です。

短期的なパフォーマンスでは、NKN は直近1時間で +0.03%、直近7日間で -1.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.56K に達しました。

New Kind of Network (NKN) 市場情報

ランキング No.1238 時価総額 ¥ 4.28M¥ 4.28M ¥ 4.28M 取引高 (24H) ¥ 56.56K¥ 56.56K ¥ 56.56K 完全希薄化後時価総額 ¥ 5.34M¥ 5.34M ¥ 5.34M 循環供給量 801.70M 801.70M 801.70M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 801,696,483.2285091 801,696,483.2285091 801,696,483.2285091 循環率 80.16% 発行日 2018-05-28 00:00:00 発行価額 ¥ 0.3768¥ 0.3768 ¥ 0.3768 パブリックブロックチェーン ETH

New Kind of Network の現在の時価総額は ¥ 4.28M、24時間取引高は ¥ 56.56K です。NKN の循環供給量は 801.70M、総供給量は 801696483.2285091 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 5.34M です。