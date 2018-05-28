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本日の New Kind of Network のライブ価格は 0.005343 JPY です。NKN の時価総額は 4,283,464.3098899241213 JPY です。日本 のリアルタイムの NKN から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の New Kind of Network のライブ価格は 0.005343 JPY です。NKN の時価総額は 4,283,464.3098899241213 JPY です。日本 のリアルタイムの NKN から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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New Kind of Network価格(NKN)

1 NKN から JPY へのライブ価格：

¥0.838851
¥0.838851¥0.838851
+1.52%1D
JPY
New Kind of Network (NKN) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:55:52 (UTC+8)

New Kind of Network 本日の価格

New Kind of Network (NKN) の本日のライブ価格は ¥ 0.005343 で、直近24時間で 1.52% 変動しました。現在の NKN から JPY への変換レートは、¥ 0.005343 につき NKN です。

New Kind of Network は現在、時価総額 ¥ 4.28M#1238 位、循環供給量は 801.70M NKN です。直近24時間の NKN は、¥ 0.005252 (安値) から ¥ 0.005366 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 232.88186015、史上最安値は ¥ 0.71518215315393884 です。

短期的なパフォーマンスでは、NKN は直近1時間で +0.03%、直近7日間で -1.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.56K に達しました。

New Kind of Network (NKN) 市場情報

No.1238

¥ 4.28M
¥ 4.28M¥ 4.28M

¥ 56.56K
¥ 56.56K¥ 56.56K

¥ 5.34M
¥ 5.34M¥ 5.34M

801.70M
801.70M 801.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

801,696,483.2285091
801,696,483.2285091 801,696,483.2285091

80.16%

2018-05-28 00:00:00

¥ 0.3768
¥ 0.3768¥ 0.3768

ETH

New Kind of Network の現在の時価総額は ¥ 4.28M、24時間取引高は ¥ 56.56K です。NKN の循環供給量は 801.70M、総供給量は 801696483.2285091 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 5.34M です。

New Kind of Network 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.005252
¥ 0.005252¥ 0.005252
24H 最安値
¥ 0.005366
¥ 0.005366¥ 0.005366
24H 最高値

¥ 0.005252
¥ 0.005252¥ 0.005252

¥ 0.005366
¥ 0.005366¥ 0.005366

¥ 232.88186015
¥ 232.88186015¥ 232.88186015

¥ 0.71518215315393884
¥ 0.71518215315393884¥ 0.71518215315393884

+0.03%

+1.52%

-1.06%

-1.06%

New Kind of Network (NKN) 価格履歴 JPY

New Kind of Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.01255963+1.52%
30日¥ -0.000256-4.58%
60日¥ -0.000245-4.39%
90日¥ -0.002694-33.52%
New Kind of Network 本日の価格変動

本日 NKN は、 ¥ +0.01255963 (+1.52%) の変動を記録しました。

New Kind of Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.000256 (-4.58%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

New Kind of Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NKN は、 ¥ -0.000245 (-4.39%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

New Kind of Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.002694 (-33.52%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

New Kind of Network (NKN) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

New Kind of Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

New Kind of Network の分析

この分析では、AIモデルを活用して New Kind of Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

New Kind of Network 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の NKN 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 25% | 弱気 75%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)価格 < 下限バンド下限バンドに接触または突破「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)売られ過ぎ< 30やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

【市場構造】NKN_USDTは4時間足の現値0.006126で、ハブ中枢である0.00665を下回り、S2サポート0.00604とS1レジスタンス0.00631のレンジ内に位置しています。MAとEMAの組み合わせは「7買い・0中立・0売り」という一貫した配置を示しており、価格は移動平均線体系の支持エリア内で推移しています。 【勢力状態】MACDはデッドクロスのシグナルを記録し、移動平均線が強気の並びを見せる層状態を形成しています。RSIは超売却ゾーンにあり、短期的な勢いは集中して放出される特徴を呈しています。速い指標と遅い指標の間では非同方向の動きが維持されており、現在の価格帯においてボラティリティは収束傾向にあります。 【重要価格帯】上側のレジスタンスS1は0.00631（現値から2.7％離れた位置）にあり、遠方の中枢レジスタンス0.00665（現値から8.5％離れた位置）も存在します。一方、下側のサポートS2は0.00604（現値から1.4％離れた位置）にあり、近隣の重要な参考価格帯となっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

New Kind of Network の価格に影響を与える要因は何ですか？

NKNトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

需要と供給: トークンの流通量、ステーキング率、および市場の流動性が、価格の変動に直接的な影響を及ぼします。

ネットワークの採用: ノード数の増加、dAppの利用状況、そしてNKNの分散型インターネットインフラストラクチャの実際の導入状況。

技術開発: プロトコルのアップグレード、パートナーシップ、そしてWeb3接続ソリューションへの取り組みの進展。

市場センチメント: 仮想通貨市場全体のトレンド、ビットコインとの相関関係、およびブロックチェーンインフラストラクチャプロジェクトに対する投資家の信頼度。

競合: 他の分散型ネットワークおよび接続プロジェクトとの比較におけるパフォーマンス。

人はなぜ今日 New Kind of Network の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日のNKNの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、投資タイミング、市場分析、そして利益・損失の追跡が含まれます。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがエントリー／エグジットのポイントを特定し、市場のセンチメントを評価し、NKNトークンの購入、売却、または保有に関する適切な判断を下すのに役立ちます。

New Kind of Network の価格予測

New Kind of Network (NKN) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の NKN の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
New Kind of Network (NKN) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、New Kind of Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
New Kind of Network が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？NKN の 2026–2027 年の価格予測は New Kind of Network 価格予測 ページでご確認いただけます。

New Kind of Network について

NKN（New Kind of Network）は、インターネット接続の理解と使用方法を革新することを目指す分散型でオープンソースのブロックチェーンプロトコルです。このプロジェクトは、ユーザーが自分のインターネット帯域を共有することを奨励する独自の合意形成メカニズムであるMOCA（Majority vOte Cellular Automata）を活用して、分散型インターネットを作り出します。NKNのネイティブトークンであるNKNは、接続性とリソースを共有する参加者に報酬を提供するためにネットワーク内で使用されます。このプロジェクトは、インターネットユーザーが自分のネットワークをよりコントロールし、未使用の帯域を収益化できる未来を描いており、より効率的で公平なインターネットエコシステムの創出を目指しています。

日本 で New Kind of Network を購入して投資する方法

New Kind of Network を使用する準備はできていますか？MEXCでは、NKN の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は New Kind of Network の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、New Kind of Network (NKN) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、New Kind of Network が即座にあなたのウォレットに入金されます。
New Kind of Network (NKN) の購入ガイド

New Kind of Network でできること

New Kind of Network を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

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    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで New Kind of Network (NKN) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

New Kind of Network ( NKN ) とは何か

NKNは、オープンで分散化され、コミュニティによって共有されるブロックチェーンテクノロジーによって推進される新しいタイプのネットワークインフラストラクチャおよびエコシステムです。 NKNは、ユーザーが過剰なネットワーク帯域幅を共有することを奨励し、機器サービスプロバイダーがネットワークリソースを効果的に割り当てるのを支援し、個人および企業がより多くのノードを展開してネットワークに参加し、他のノードにデータ送信サービスを提供して、経済的利益を得るように奨励します。

New Kind of Network資料

New Kind of Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式New Kind of Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

CommunicationDePINEthereum Ecosystem

よくある質問： New Kind of Network に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:55:52 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

New Kind of Network についてさらに詳しく知る

NKN USDT（先物取引）

NKN をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの NKN USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの New Kind of Network (NKN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、New Kind of Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NKN/USDT
¥0.839479
¥0.839479¥0.839479
+1.42%
10.73M (USDT)

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¥201.7921¥201.7921

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JMDT

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¥156.8901¥156.8901

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STONK

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¥1.179698¥1.179698

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¥2.681246
¥2.681246¥2.681246

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SLX

¥14.12529
¥14.12529¥14.12529

+15.09%

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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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