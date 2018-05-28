NKNは、オープンで分散化され、コミュニティによって共有されるブロックチェーンテクノロジーによって推進される新しいタイプのネットワークインフラストラクチャおよびエコシステムです。 NKNは、ユーザーが過剰なネットワーク帯域幅を共有することを奨励し、機器サービスプロバイダーがネットワークリソースを効果的に割り当てるのを支援し、個人および企業がより多くのノードを展開してネットワークに参加し、他のノードにデータ送信サービスを提供して、経済的利益を得るように奨励します。