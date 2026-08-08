Moonriver (MOVR) 本日のテクニカル分析 Moonriver 分析ページでは、AIによって生成された MOVR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Moonriver の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Moonriver (MOVR) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $1.144 -- -0.96% -14.95% -56.61%

Moonriver テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Moonriver の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 11 中立 2 購入 13 移動平均 : 中立 売却 8 中立 0 購入 6 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 1.1453 1.1446 R2 1.1446 1.1442 R1 1.1443 1.144 PP 1.1436 1.1436 S1 1.1433 1.1432 S2 1.1426 1.143 S3 1.1423 1.1426

Moonriver 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.08M $9.48 M $9.57 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.09 M 3日間のアクティブ売却額 $0.08 M 7日間のアクティブ売買差額 0.04M 7日間のアクティブ購入額 $0.16 M 7日間のアクティブ売却額 $0.12 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Moonriver 資本フロー 純流入 MOVRUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.05 M 1.14 2026-08-07 -$0.03 M 1.17 2026-08-06 $0.01 M 1.21 2026-08-05 $0.00 M 1.15 2026-08-04 $0.01 M 1.14 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Moonriver (MOVR) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Moonriver ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 MOVR / USDT $1.144 $1.144 $1.144 -1.97% 97.95K (USDT) 取 引