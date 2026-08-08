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Moonriver (MOVR) 本日のテクニカル分析

Moonriver (MOVR) 本日のテクニカル分析

Moonriver 分析ページでは、AIによって生成された MOVR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Moonriver の分析内容について詳しくご覧ください。

Moonriver (MOVR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.144---0.96%-14.95%-56.61%
Moonriver 価格について詳しく知る

Moonriver テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Moonriver の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 2
購入 13
移動平均:中立売却 8中立 0購入 6
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.1453
1.1446
R2
1.1446
1.1442
R1
1.1443
1.144
PP
1.1436
1.1436
S1
1.1433
1.1432
S2
1.1426
1.143
S3
1.1423
1.1426

Moonriver 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.08M
$9.48 M
$9.57 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.09 M
3日間のアクティブ売却額
$0.08 M
7日間のアクティブ売買差額
0.04M
7日間のアクティブ購入額
$0.16 M
7日間のアクティブ売却額
$0.12 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Moonriver 資本フロー

純流入MOVRUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M1.14
2026-08-07-$0.03 M1.17
2026-08-06$0.01 M1.21
2026-08-05$0.00 M1.15
2026-08-04$0.01 M1.14

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Moonriver (MOVR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Moonriver ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MOVR/USDT
$1.144
$1.144$1.144
-1.97%
97.95K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

MOVR
MOVR
USD
USD

1 MOVR = 1.144 USD

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