暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Cat in a dogs world のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Cat in a dogs world のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

MEW についての詳細

MEW 価格情報

MEW とは

MEW 公式ウェブサイト

MEW トケノミクス

MEW 価格予測

MEW 履歴

MEW 購入ガイド

MEW から法定通貨への変換

MEW 現物

MEW USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

cat in a dogs world (MEW) 本日のテクニカル分析

cat in a dogs world (MEW) 本日のテクニカル分析

cat in a dogs world 分析ページでは、AIによって生成された MEW の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で cat in a dogs world の分析内容について詳しくご覧ください。

cat in a dogs world (MEW) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0003393--+1.37%-6.94%-51.35%
cat in a dogs world 価格について詳しく知る

Cat in a dogs world テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Cat in a dogs world の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 1
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0003394
0.0003393
R2
0.0003393
0.0003392
R1
0.0003392
0.0003392
PP
0.0003391
0.0003391
S1
0.000339
0.000339
S2
0.0003389
0.000339
S3
0.0003388
0.0003389

Cat in a dogs world 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.00M
$3.86 M
$3.87 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.07 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.15 M
7日間のアクティブ売却額
$0.14 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Cat in a dogs world 資本フロー

純流入MEWUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M0.00
2026-08-07-$0.04 M0.00
2026-08-06$0.00 M0.00
2026-08-05-$0.01 M0.00
2026-08-04$0.00 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

cat in a dogs world についてさらに詳しく知る

MEXCの cat in a dogs world (MEW) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、cat in a dogs world ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MEW/USDT
$0.000339
$0.000339$0.000339
+3.38%
175.03M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

MEW から USD の計算機

金額

MEW
MEW
USD
USD

1 MEW = 0.0003393 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック