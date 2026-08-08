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cat in a dogs world (MEW) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0003393 -- +1.37% -6.94% -51.35%

Cat in a dogs world テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Cat in a dogs world の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 1 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 1 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0003394 0.0003393 R2 0.0003393 0.0003392 R1 0.0003392 0.0003392 PP 0.0003391 0.0003391 S1 0.000339 0.000339 S2 0.0003389 0.000339 S3 0.0003388 0.0003389

Cat in a dogs world 市場シグナル 現在の未約定注文数量 0.00M $3.86 M $3.87 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.07 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.15 M 7日間のアクティブ売却額 $0.14 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Cat in a dogs world 資本フロー 純流入 MEWUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.05 M 0.00 2026-08-07 -$0.04 M 0.00 2026-08-06 $0.00 M 0.00 2026-08-05 -$0.01 M 0.00 2026-08-04 $0.00 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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