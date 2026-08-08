この分析では、AIモデルを活用して Magma Finance の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の MAGMA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

MAGMA_USDTは4時間足チャートにおいて、0.25717の価格水準で推移しています。価格はS1のハブポイントである0.2565を上回り、中枢ポイントである0.2599の下側に位置するレンジ内にあります。市場構造は狭いボックス相場の特徴を示しており、買いと売りの両勢力が中枢下端付近で優位性を巡って競っています。 現在の価格は、上方の中枢レジスタンスである0.2599までわずか0.00283の距離にあり、一方で下方のS1サポートライン0.2565は近隣の防衛ラインとして機能しています。 移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）はいずれも買いシグナルを示す並びとなっており、短期トレンドは一貫して上向きです。MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しており、バーチャートは買い圧力の蓄積を示しています。RSI指標は中立域に位置し、過買や過売といった極端なシグナルは確認されていません。また、ストキャスティクスの高速線と遅速線の乖離も目立たず、ボラティリティは安定した水準を維持しています。 近隣の重要なサポートレベルは0.2565で、現行価格から0.00067の差があります。一方、近隣の重要なレジスタンスレベルは0.2599で、現行価格から0.00273の差があります。さらに遠方の参考レジスタンスR1は0.2629で、現行価格から0.00573の差があります。遠方の参考サポートS2は0.2535で、現行価格から0.00367の差があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。