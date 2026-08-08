ADLUNAM INC 本日の価格

ADLUNAM INC (LUNAM) の本日のライブ価格は ¥ 0.00022014 で、直近24時間で 0.22% 変動しました。現在の LUNAM から JPY への変換レートは、¥ 0.00022014 につき LUNAM です。

ADLUNAM INC は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- LUNAM です。直近24時間の LUNAM は、¥ 0.00021084 (安値) から ¥ 0.00022128 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、LUNAM は直近1時間で -0.08%、直近7日間で -13.86% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 10.53K に達しました。

ADLUNAM INC (LUNAM) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 10.53K¥ 10.53K ¥ 10.53K 完全希薄化後時価総額 ¥ 220.14K¥ 220.14K ¥ 220.14K 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BASE

ADLUNAM INC の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 10.53K です。LUNAM の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 220.14K です。