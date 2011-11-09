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ライトコイン (LTC) 本日のテクニカル分析

ライトコイン (LTC) 本日のテクニカル分析

ライトコイン 分析ページでは、AIによって生成された LTC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ライトコイン の分析内容について詳しくご覧ください。

ライトコイン (LTC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$45.63--+3.32%+4.13%-22.74%
ライトコイン 価格について詳しく知る

ライトコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ライトコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 2
購入 19
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
45.6133
45.6066
R2
45.6066
45.6028
R1
45.6033
45.6004
PP
45.5966
45.5966
S1
45.5933
45.5928
S2
45.5866
45.5904
S3
45.5833
45.5866

ライトコイン 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.02M
$55.30 M
$55.28 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.13M
3日間のアクティブ購入額
$11.22 M
3日間のアクティブ売却額
$11.09 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.89M
7日間のアクティブ購入額
$23.29 M
7日間のアクティブ売却額
$24.17 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ライトコイン 資本フロー

純流入LTCUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.33 M45.63
2026-08-07$0.43 M45.97
2026-08-06-$0.14 M45.72
2026-08-05$0.09 M45.03
2026-08-04$0.25 M44.39

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの ライトコイン (LTC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ライトコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
LTC/USDT
$45.65
$45.65$45.65
-0.67%
45.38K (USDT)
LTC/USDC
$45.63
$45.63$45.63
-0.67%
794.35 (USDT)
LTC/BTC
$0.0007013
$0.0007013$0.0007013
-0.98%
241.06 (USDT)
LTC/USD1
$45.65
$45.65$45.65
-0.58%
1.19K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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1 LTC = 45.63 USD

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