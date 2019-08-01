Kusama (KSM) 本日のテクニカル分析 Kusama 分析ページでは、AIによって生成された KSM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kusama の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Kusama (KSM) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $3.086 -- +0.71% -5.92% -47.65%

Kusama テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kusama の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 1 購入 17 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 0 購入 13 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 1 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 3.0793 3.0786 R2 3.0786 3.0782 R1 3.0783 3.078 PP 3.0776 3.0776 S1 3.0773 3.0772 S2 3.0766 3.077 S3 3.0763 3.0766

Kusama 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.13M $1.45 M $1.59 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.08 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.31 M 7日間のアクティブ売却額 $0.31 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Kusama 資本フロー 純流入 KSMUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.07 M 3.09 2026-08-07 $0.01 M 3.09 2026-08-06 $0.04 M 3.13 2026-08-05 $0.04 M 3.19 2026-08-04 $0.00 M 3.16 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Kusama (KSM) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Kusama ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 KSM / USDT $3.086 $3.086 $3.086 +0.03% 18.11K (USDT) 取 引