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Kusama (KSM) 本日のテクニカル分析

Kusama (KSM) 本日のテクニカル分析

Kusama 分析ページでは、AIによって生成された KSM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kusama の分析内容について詳しくご覧ください。

Kusama (KSM) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$3.086--+0.71%-5.92%-47.65%
Kusama 価格について詳しく知る

Kusama テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kusama の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 1
購入 17
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
3.0793
3.0786
R2
3.0786
3.0782
R1
3.0783
3.078
PP
3.0776
3.0776
S1
3.0773
3.0772
S2
3.0766
3.077
S3
3.0763
3.0766

Kusama 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.13M
$1.45 M
$1.59 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.08 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.31 M
7日間のアクティブ売却額
$0.31 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Kusama 資本フロー

純流入KSMUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.07 M3.09
2026-08-07$0.01 M3.09
2026-08-06$0.04 M3.13
2026-08-05$0.04 M3.19
2026-08-04$0.00 M3.16

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Kusama (KSM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Kusama ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
KSM/USDT
$3.086
$3.086$3.086
+0.03%
18.11K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

KSM
KSM
USD
USD

1 KSM = 3.086 USD

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