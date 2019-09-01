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Kaia (KAIA) 本日のテクニカル分析

Kaia (KAIA) 本日のテクニカル分析

Kaia 分析ページでは、AIによって生成された KAIA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kaia の分析内容について詳しくご覧ください。

Kaia (KAIA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.02735--+3.48%-21.77%-44.37%
Kaia 価格について詳しく知る

Kaia テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kaia の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 11
中立 9
購入 6
移動平均:強い売り売却 9中立 5購入 0
テクニカル指標:購入売却 2中立 4購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.02729
0.02728
R2
0.02728
0.02728
R1
0.02728
0.02728
PP
0.02727
0.02727
S1
0.02727
0.02727
S2
0.02726
0.02727
S3
0.02726
0.02726

Kaia 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.01M
$1.43 M
$1.42 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.19 M
3日間のアクティブ売却額
$0.20 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.49 M
7日間のアクティブ売却額
$0.50 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Kaia 資本フロー

純流入KAIAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.03 M0.03
2026-08-07-$0.01 M0.03
2026-08-06-$0.04 M0.03
2026-08-05$0.02 M0.03
2026-08-04$0.04 M0.03

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Kaia (KAIA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Kaia ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
KAIA/USDT
$0.02735
$0.02735$0.02735
+2.16%
2.07M (USDT)
KAIA/USDC
$0.02732
$0.02732$0.02732
+2.24%
1.97M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

KAIA
KAIA
USD
USD

1 KAIA = 0.02735 USD

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