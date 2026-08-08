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JITO (JTO) 本日のテクニカル分析

JITO (JTO) 本日のテクニカル分析

JITO 分析ページでは、AIによって生成された JTO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で JITO の分析内容について詳しくご覧ください。

JITO (JTO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.4928---2.36%-23.94%-3.09%
JITO 価格について詳しく知る

JITO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる JITO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 4
中立 3
購入 19
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 4中立 3購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.4926
0.4925
R2
0.4925
0.4924
R1
0.4924
0.4924
PP
0.4923
0.4923
S1
0.4922
0.4922
S2
0.4921
0.4922
S3
0.492
0.4921

JITO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.15M
$6.71 M
$6.56 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.06M
3日間のアクティブ購入額
$1.70 M
3日間のアクティブ売却額
$1.64 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$3.41 M
7日間のアクティブ売却額
$3.42 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

JITO 資本フロー

純流入JTOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.12 M0.49
2026-08-07-$0.28 M0.49
2026-08-06-$0.10 M0.48
2026-08-05$0.10 M0.51
2026-08-04-$0.16 M0.50

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、JITO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
JTO/USDT
$0.4929
$0.4929$0.4929
+1.33%
129.89K (USDT)
JTO/USDC
$0.4928
$0.4928$0.4928
+1.25%
118.09K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

JTO
JTO
USD
USD

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