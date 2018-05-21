この分析では、AIモデルを活用して IoTeX Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の IOTX 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

IOTX_USDTは4時間足のチャート上で0.002157の価格帯で推移しています。現在の価格は中枢である0.002161を下回る直近エリアに位置しており、S1のサポートライン0.00214と現行価格との間隔は非常に狭い状況です。ハブ体系からは、価格がボラティリティの低いレンジ相場の下限付近にあることが示されています。 移動平均線は上昇傾向を示す「ドーナツ型」の並びとなっており、MACD指標はデッドクロスのシグナルを形成しています。また、快慢線のダイナミックな動きには乖離が見られ、RSI値は中立的な領域に留まっています。ボラティリティは収束傾向を維持しており、現時点では買い手と売り手の勢力が拮抗している状態です。 上値方向のR1レジスタンスは0.002181で、現行価格から約1.1%の距離にあります。一方、下値方向のS2サポートは0.00212で、現行価格から約1.7%の距離に位置しています。中枢となる0.002161は近隣の直接的抵抗ゾーンとして機能しており、遠方の参考レジスタンスR2は0.002202に設定されています。 重要な流動性ゾーンは0.00214から0.002181の幅広いレンジに集中しており、価格が中枢を突破するためには適切な出来高の伴った動きが必要です。現時点の構造からは、明確な一方向へのトレンドは確認されていません。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。