InterMilanFanToken 本日の価格

InterMilanFanToken (INTER) の本日のライブ価格は ¥ 0.2151 で、直近24時間で 0.41% 変動しました。現在の INTER から JPY への変換レートは、¥ 0.2151 につき INTER です。

InterMilanFanToken は現在、時価総額 ¥ 2.66M で #1475 位、循環供給量は 12.39M INTER です。直近24時間の INTER は、¥ 0.212 (安値) から ¥ 0.2152 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 2,211.973、史上最安値は ¥ 33.07054062329780831 です。

短期的なパフォーマンスでは、INTER は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +0.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.78K に達しました。

InterMilanFanToken (INTER) 市場情報

ランキング No.1475 時価総額 ¥ 2.66M¥ 2.66M ¥ 2.66M 取引高 (24H) ¥ 53.78K¥ 53.78K ¥ 53.78K 完全希薄化後時価総額 ¥ 4.24M¥ 4.24M ¥ 4.24M 循環供給量 12.39M 12.39M 12.39M 最大供給量 19,728,000 19,728,000 19,728,000 総供給量 19,728,000 19,728,000 19,728,000 循環率 62.79% パブリックブロックチェーン CHZ

InterMilanFanToken の現在の時価総額は ¥ 2.66M、24時間取引高は ¥ 53.78K です。INTER の循環供給量は 12.39M、総供給量は 19728000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.24M です。