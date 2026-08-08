暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、ハイパーリキッド のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、ハイパーリキッド のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

HYPE についての詳細

HYPE 価格情報

HYPE とは

HYPE ホワイトペーパー

HYPE 公式ウェブサイト

HYPE トケノミクス

HYPE 価格予測

HYPE 履歴

HYPE 購入ガイド

HYPE から法定通貨への変換

HYPE 現物

HYPE USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

ハイパーリキッド (HYPE) 本日のテクニカル分析

ハイパーリキッド (HYPE) 本日のテクニカル分析

ハイパーリキッド 分析ページでは、AIによって生成された HYPE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ハイパーリキッド の分析内容について詳しくご覧ください。

ハイパーリキッド (HYPE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$54.52--+4.10%-19.89%+25.97%
ハイパーリキッド 価格について詳しく知る

ハイパーリキッド テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ハイパーリキッド の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 17
中立 0
購入 9
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 0購入 9
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
54.5526
54.5403
R2
54.5403
54.5304
R1
54.5266
54.5242
PP
54.5143
54.5143
S1
54.5006
54.5044
S2
54.4883
54.4982
S3
54.4746
54.4883

ハイパーリキッド 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-3.22M
$121.48 M
$124.70 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
10.54M
3日間のアクティブ購入額
$271.10 M
3日間のアクティブ売却額
$260.56 M
7日間のアクティブ売買差額
-4.01M
7日間のアクティブ購入額
$795.63 M
7日間のアクティブ売却額
$799.64 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ハイパーリキッド 資本フロー

純流入HYPEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$6.11 M54.55
2026-08-07-$4.23 M55.81
2026-08-06-$1.95 M55.68
2026-08-05$2.67 M57.08
2026-08-04$3.20 M55.40

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ハイパーリキッド についてさらに詳しく知る

MEXCの ハイパーリキッド (HYPE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ハイパーリキッド ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
HYPE/USDT
$54.52
$54.52$54.52
-2.29%
14.99K (USDT)
HYPE/USDC
$54.57
$54.57$54.57
-2.13%
1.42K (USDT)
HYPE/USD1
$54.51
$54.51$54.51
-2.31%
1.01K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

HYPE から USD の計算機

金額

HYPE
HYPE
USD
USD

1 HYPE = 54.52 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック