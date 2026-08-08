ハイパーリキッド (HYPE) 本日のテクニカル分析
ハイパーリキッド 分析ページでは、AIによって生成された HYPE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ハイパーリキッド の分析内容について詳しくご覧ください。
ハイパーリキッド (HYPE) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$54.52
|--
|+4.10%
|-19.89%
|+25.97%
ハイパーリキッド テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ハイパーリキッド の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 17
中立 0
購入 9
|移動平均:
|強い売り
|売却 14
|中立 0
|購入 0
|テクニカル指標:
|購入
|売却 3
|中立 0
|購入 9
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
54.5526
54.5403
R2
54.5403
54.5304
R1
54.5266
54.5242
PP
54.5143
54.5143
S1
54.5006
54.5044
S2
54.4883
54.4982
S3
54.4746
54.4883
ハイパーリキッド 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-3.22M
$121.48 M
$124.70 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
10.54M
3日間のアクティブ購入額
$271.10 M
3日間のアクティブ売却額
$260.56 M
7日間のアクティブ売買差額
-4.01M
7日間のアクティブ購入額
$795.63 M
7日間のアクティブ売却額
$799.64 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
ハイパーリキッド 資本フロー
純流入HYPEUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$6.11 M
|54.55
|2026-08-07
|-$4.23 M
|55.81
|2026-08-06
|-$1.95 M
|55.68
|2026-08-05
|$2.67 M
|57.08
|2026-08-04
|$3.20 M
|55.40
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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