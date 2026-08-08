ハイパーリキッド (HYPE) 本日のテクニカル分析 ハイパーリキッド 分析ページでは、AIによって生成された HYPE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ハイパーリキッド の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ハイパーリキッド (HYPE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $54.52 -- +4.10% -19.89% +25.97%

ハイパーリキッド テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ハイパーリキッド の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 17 中立 0 購入 9 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 0 購入 9 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 54.5526 54.5403 R2 54.5403 54.5304 R1 54.5266 54.5242 PP 54.5143 54.5143 S1 54.5006 54.5044 S2 54.4883 54.4982 S3 54.4746 54.4883

ハイパーリキッド 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -3.22M $121.48 M $124.70 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 10.54M 3日間のアクティブ購入額 $271.10 M 3日間のアクティブ売却額 $260.56 M 7日間のアクティブ売買差額 -4.01M 7日間のアクティブ購入額 $795.63 M 7日間のアクティブ売却額 $799.64 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ハイパーリキッド 資本フロー 純流入 HYPEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$6.11 M 54.55 2026-08-07 -$4.23 M 55.81 2026-08-06 -$1.95 M 55.68 2026-08-05 $2.67 M 57.08 2026-08-04 $3.20 M 55.40 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。