トンコイン (GRAM) 本日のテクニカル分析
トンコイン 分析ページでは、AIによって生成された GRAM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で トンコイン の分析内容について詳しくご覧ください。
トンコイン (GRAM) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$1.365
|--
|-2.37%
|-14.26%
|-43.74%
トンコイン テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる トンコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
強い売り
売却 19
中立 4
購入 3
|移動平均:
|強い売り
|売却 13
|中立 0
|購入 1
|テクニカル指標:
|売却
|売却 6
|中立 4
|購入 2
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.3646
1.3643
R2
1.3643
1.3639
R1
1.3636
1.3637
PP
1.3633
1.3633
S1
1.3626
1.3629
S2
1.3623
1.3627
S3
1.3616
1.3623
トンコイン 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.42M
$9.70 M
$10.11 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.09M
3日間のアクティブ購入額
$1.14 M
3日間のアクティブ売却額
$1.04 M
7日間のアクティブ売買差額
0.24M
7日間のアクティブ購入額
$3.87 M
7日間のアクティブ売却額
$3.63 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
トンコイン 資本フロー
純流入GRAMUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$0.77 M
|1.37
|2026-08-07
|-$0.41 M
|1.33
|2026-08-06
|-$0.37 M
|1.38
|2026-08-05
|$0.40 M
|1.40
|2026-08-04
|-$1.21 M
|1.39
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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