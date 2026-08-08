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トンコイン (GRAM) 本日のテクニカル分析

トンコイン (GRAM) 本日のテクニカル分析

トンコイン 分析ページでは、AIによって生成された GRAM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で トンコイン の分析内容について詳しくご覧ください。

トンコイン (GRAM) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.365---2.37%-14.26%-43.74%
トンコイン 価格について詳しく知る

トンコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる トンコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 19
中立 4
購入 3
移動平均:強い売り売却 13中立 0購入 1
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.3646
1.3643
R2
1.3643
1.3639
R1
1.3636
1.3637
PP
1.3633
1.3633
S1
1.3626
1.3629
S2
1.3623
1.3627
S3
1.3616
1.3623

トンコイン 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.42M
$9.70 M
$10.11 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.09M
3日間のアクティブ購入額
$1.14 M
3日間のアクティブ売却額
$1.04 M
7日間のアクティブ売買差額
0.24M
7日間のアクティブ購入額
$3.87 M
7日間のアクティブ売却額
$3.63 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

トンコイン 資本フロー

純流入GRAMUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.77 M1.37
2026-08-07-$0.41 M1.33
2026-08-06-$0.37 M1.38
2026-08-05$0.40 M1.40
2026-08-04-$1.21 M1.39

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの トンコイン (GRAM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、トンコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GRAM/USDT
$1.364
$1.364$1.364
+2.24%
534.58K (USDT)
GRAM/USDC
$1.369
$1.369$1.369
+2.47%
43.55K (USDT)
GRAM/EUR
$1.181
$1.181$1.181
+2.33%
48.53K (USDT)
GRAM/USD1
$1.364
$1.364$1.364
+2.09%
41.33K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

GRAM
GRAM
USD
USD

1 GRAM = 1.365 USD

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