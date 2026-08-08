トンコイン (GRAM) 本日のテクニカル分析 トンコイン 分析ページでは、AIによって生成された GRAM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で トンコイン の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

トンコイン (GRAM) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $1.365 -- -2.37% -14.26% -43.74%

トンコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる トンコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 19 中立 4 購入 3 移動平均 : 強い売り 売却 13 中立 0 購入 1 テクニカル指標 : 売却 売却 6 中立 4 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 1.3646 1.3643 R2 1.3643 1.3639 R1 1.3636 1.3637 PP 1.3633 1.3633 S1 1.3626 1.3629 S2 1.3623 1.3627 S3 1.3616 1.3623

トンコイン 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.42M $9.70 M $10.11 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.09M 3日間のアクティブ購入額 $1.14 M 3日間のアクティブ売却額 $1.04 M 7日間のアクティブ売買差額 0.24M 7日間のアクティブ購入額 $3.87 M 7日間のアクティブ売却額 $3.63 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 トンコイン 資本フロー 純流入 GRAMUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.77 M 1.37 2026-08-07 -$0.41 M 1.33 2026-08-06 -$0.37 M 1.38 2026-08-05 $0.40 M 1.40 2026-08-04 -$1.21 M 1.39 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。