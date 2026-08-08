Gods Unchained 本日の価格

Gods Unchained (GODS) の本日のライブ価格は ¥ 0.02118 で、直近24時間で 2.66% 変動しました。現在の GODS から JPY への変換レートは、¥ 0.02118 につき GODS です。

Gods Unchained は現在、時価総額 ¥ 9.18M で #923 位、循環供給量は 433.30M GODS です。直近24時間の GODS は、¥ 0.02001 (安値) から ¥ 0.02207 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,385.56170404941606622、史上最安値は ¥ 4.02566872258919211 です。

短期的なパフォーマンスでは、GODS は直近1時間で -1.03%、直近7日間で -32.03% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.90K に達しました。

Gods Unchained (GODS) 市場情報

ランキング No.923 時価総額 ¥ 9.18M¥ 9.18M ¥ 9.18M 取引高 (24H) ¥ 55.90K¥ 55.90K ¥ 55.90K 完全希薄化後時価総額 ¥ 10.59M¥ 10.59M ¥ 10.59M 循環供給量 433.30M 433.30M 433.30M 最大供給量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 総供給量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 循環率 86.65% パブリックブロックチェーン ETH

Gods Unchained の現在の時価総額は ¥ 9.18M、24時間取引高は ¥ 55.90K です。GODS の循環供給量は 433.30M、総供給量は 500000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.59M です。