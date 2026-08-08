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本日の FRAX のライブ価格は 0.3104 JPY です。FRAX の時価総額は 27,388,040.10175439424 JPY です。日本 のリアルタイムの FRAX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の FRAX のライブ価格は 0.3104 JPY です。FRAX の時価総額は 27,388,040.10175439424 JPY です。日本 のリアルタイムの FRAX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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FRAX価格(FRAX)

1 FRAX から JPY へのライブ価格：

¥48.7328
¥48.7328¥48.7328
+0.38%1D
JPY
FRAX (FRAX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:43:22 (UTC+8)

FRAX 本日の価格

FRAX (FRAX) の本日のライブ価格は ¥ 0.3104 で、直近24時間で 0.38% 変動しました。現在の FRAX から JPY への変換レートは、¥ 0.3104 につき FRAX です。

FRAX は現在、時価総額 ¥ 27.39M#332 位、循環供給量は 88.23M FRAX です。直近24時間の FRAX は、¥ 0.304 (安値) から ¥ 0.3283 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6,699.66336415113907、史上最安値は ¥ 82.7814222106528266 です。

短期的なパフォーマンスでは、FRAX は直近1時間で -0.10%、直近7日間で +20.73% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 68.63K に達しました。

FRAX (FRAX) 市場情報

No.332

¥ 27.39M
¥ 27.39M¥ 27.39M

¥ 68.63K
¥ 68.63K¥ 68.63K

¥ 30.94M
¥ 30.94M¥ 30.94M

88.23M
88.23M 88.23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

FRAX の現在の時価総額は ¥ 27.39M、24時間取引高は ¥ 68.63K です。FRAX の循環供給量は 88.23M、総供給量は 99681495.59113361 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 30.94M です。

FRAX 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.304
¥ 0.304¥ 0.304
24H 最安値
¥ 0.3283
¥ 0.3283¥ 0.3283
24H 最高値

¥ 0.304
¥ 0.304¥ 0.304

¥ 0.3283
¥ 0.3283¥ 0.3283

¥ 6,699.66336415113907
¥ 6,699.66336415113907¥ 6,699.66336415113907

¥ 82.7814222106528266
¥ 82.7814222106528266¥ 82.7814222106528266

-0.10%

+0.38%

+20.73%

+20.73%

FRAX (FRAX) 価格履歴 JPY

FRAX の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.184484+0.38%
30日¥ +0.0751+31.91%
60日¥ +0.029+10.30%
90日¥ -0.1822-36.99%
FRAX 本日の価格変動

本日 FRAX は、 ¥ +0.184484 (+0.38%) の変動を記録しました。

FRAX 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.0751 (+31.91%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

FRAX 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FRAX は、 ¥ +0.029 (+10.30%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

FRAX 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1822 (-36.99%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

FRAX (FRAX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

FRAX 価格履歴ページ を今すぐチェック。

FRAX の分析

この分析では、AIモデルを活用して FRAX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

FRAX 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の FRAX 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

FRAX_USDTは4時間足チャート上で0.3059の水準に位置し、S2とS1のハブ間で推移しています。価格は中枢である0.3097を下回っており、低位での調整局面が形成されています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す並びとなっており、長期移動平均線群も同時に強気のサインを確認しています。MACDではゴールデンクロスが記録され、デッドクロスから上向きに乖離しています。RSIは中立ゾーンにあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。KDJおよびStochRSI指標の数値からは、勢いが穏やかに放出されていることが窺え、明確なダイバージェンスは見られません。ボリンジャーバンドの幅は安定しており、ボラティリティは通常範囲内に収まっています。 近隣の上値抵抗は0.3065（S1）で、現在価格から0.0006の差があります。一方、近隣の下値支持は0.3047（S2）で、現在価格から0.0012の差があります。さらに遠方の重要な参考水準は中枢の0.3097であり、現在価格から0.0038の距離にあります。上値の第二抵抗ラインである0.3115（R1）は、さらなる上値の伸びを制限する要因となります。下値の第二支持ラインである0.3147（R2）は、極端な相場展開における参考ポイントとして機能します。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

FRAX の価格に影響を与える要因は何ですか？

FRAXトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. アルゴリズムによる安定メカニズム - FRAX独自のフラクショナル・アルゴリズム型ステーブルコイン設計は、ガバナンストークンに対する需要に影響を及ぼします。

2. プロトコル収益 - ミント、リデム、およびレンディング取引から得られる手数料が、トークンの価値に影響を与えます。

3. 総ロックアップ資産（TVL） - FRAXプロトコルにおけるTVLが高まると、そのユーティリティと需要が増加します。

4. 市場センチメント - DeFi市場およびステーブルコイン市場全体の動向が影響を及ぼします。

5. ガバナンスへの参加 - 投票権やプロトコルに関する意思決定が、トークンの需要を牽引します。

6. イールドファーミングのインセンティブ - ステーキング報酬や流動性マイニングプログラムが、トークンの価値を左右します。

7. パートナーシップの統合 - 他のDeFiプロトコルへの採用が進むことで、広がりが促されます。

8. 規制環境 - ステーブルコインに関する規制が、エコシステム全体に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 FRAX の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、$1のペッグを維持することを目指す人気のアルゴリズム型ステーブルコインであるFRAXの今日の価格を知りたがっています。トレーダーは、FRAXの価格がペッグから乖離した際にアービトラージ機会を狙ってその価格を注視しています。投資家は、プロトコルの効果を評価し、情報に基づいた意思決定を行うために、FRAXの価格安定性を追跡しています。

FRAX の価格予測

FRAX (FRAX) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FRAX の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
FRAX (FRAX) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、FRAX の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
FRAX が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FRAX の 2026–2027 年の価格予測は FRAX 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で FRAX を購入して投資する方法

FRAX を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FRAX の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は FRAX の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、FRAX (FRAX) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、FRAX が即座にあなたのウォレットに入金されます。
FRAX (FRAX) の購入ガイド

FRAX でできること

FRAX を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

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    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで FRAX (FRAX) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

FRAX ( FRAX ) とは何か

FRAX は Fraxtal レイヤー1ブロックチェーンのネイティブトークンであり、ネットワーク全体における主要なガストークンおよび基盤資産として機能します。以前は FXS（Frax Share）として知られていましたが、North Star アップグレード後にリブランドされました。この移行により、FRAX はガバナンストークンではなく、Fraxtal ブロックチェーンを支え運用するための固定供給のコモディティ的資産として位置付けられました。

FRAX資料

FRAX についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式FRAXウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

よくある質問： FRAX に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:43:22 (UTC+8)

FRAX (FRAX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

FRAX についてさらに詳しく知る

FRAX USDT（先物取引）

FRAX をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FRAX USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの FRAX (FRAX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、FRAX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FRAX/USDT
¥48.67
¥48.67¥48.67
+0.19%
221.00K (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥40.78860
¥40.78860¥40.78860

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¥212.5466
¥212.5466¥212.5466

-35.47%

JMDT

JMDT

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¥152.1016
¥152.1016¥152.1016

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STONK

STONK

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¥1.208900¥1.208900

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SLX

¥14.81609
¥14.81609¥14.81609

+20.72%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

FRAX から JPY の計算機

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FRAX
JPY
JPY

1 FRAX = 48.7328 JPY