暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Flux のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Flux のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

FLUX についての詳細

FLUX 価格情報

FLUX とは

FLUX ホワイトペーパー

FLUX 公式ウェブサイト

FLUX トケノミクス

FLUX 価格予測

FLUX 履歴

FLUX 購入ガイド

FLUX から法定通貨への変換

FLUX 現物

FLUX USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Flux (FLUX) 本日のテクニカル分析

Flux (FLUX) 本日のテクニカル分析

Flux 分析ページでは、AIによって生成された FLUX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Flux の分析内容について詳しくご覧ください。

Flux (FLUX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.04038--+2.38%-7.90%-52.57%
Flux 価格について詳しく知る

Flux テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Flux の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 3
購入 8
移動平均:売却売却 11中立 0購入 3
テクニカル指標:中立売却 4中立 3購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.04028
0.04027
R2
0.04027
0.04026
R1
0.04026
0.04026
PP
0.04025
0.04025
S1
0.04024
0.04024
S2
0.04023
0.04024
S3
0.04022
0.04023

Flux 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.00M
$0.82 M
$0.83 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.04 M
3日間のアクティブ売却額
$0.03 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.08 M
7日間のアクティブ売却額
$0.06 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Flux 資本フロー

純流入FLUXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.05 M0.04
2026-08-07-$0.02 M0.04
2026-08-06-$0.01 M0.04
2026-08-05$0.00 M0.04
2026-08-04-$0.02 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Flux についてさらに詳しく知る

MEXCの Flux (FLUX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Flux ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FLUX/USDT
$0.04038
$0.04038$0.04038
+2.20%
1.91M (USDT)
FLUX/USDC
$0.04036
$0.04036$0.04036
+2.20%
1.40M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

FLUX から USD の計算機

金額

FLUX
FLUX
USD
USD

1 FLUX = 0.04038 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック