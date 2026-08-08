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Instadapp (FLUID) 本日のテクニカル分析

Instadapp (FLUID) 本日のテクニカル分析

Instadapp 分析ページでは、AIによって生成された FLUID の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Instadapp の分析内容について詳しくご覧ください。

Instadapp (FLUID) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.228--+2.20%+19.37%-32.30%
Instadapp 価格について詳しく知る

Instadapp テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Instadapp の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 13
中立 2
購入 11
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.2313
1.2306
R2
1.2306
1.2302
R1
1.2303
1.23
PP
1.2296
1.2296
S1
1.2293
1.2292
S2
1.2286
1.229
S3
1.2283
1.2286

Instadapp 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.13M
$1.52 M
$1.39 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.18 M
7日間のアクティブ売却額
$0.18 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Instadapp 資本フロー

純流入FLUIDUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M1.23
2026-08-07-$0.01 M1.22
2026-08-06$0.01 M1.20
2026-08-05-$0.07 M1.19
2026-08-04-$0.05 M1.25

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Instadapp についてさらに詳しく知る

MEXCの Instadapp (FLUID) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Instadapp ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FLUID/USDT
$1.228
$1.228$1.228
+0.96%
1.67K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

FLUID から USD の計算機

金額

FLUID
FLUID
USD
USD

1 FLUID = 1.228 USD

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