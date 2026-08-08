Bonfida (FIDA) 本日のテクニカル分析 Bonfida 分析ページでは、AIによって生成された FIDA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Bonfida の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Bonfida (FIDA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01805 -- +5.18% -16.86% -6.87%

Bonfida テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Bonfida の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 2 購入 16 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 0 購入 13 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 2 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01808 0.01807 R2 0.01807 0.01806 R1 0.01806 0.01805 PP 0.01805 0.01805 S1 0.01804 0.01804 S2 0.01803 0.01803 S3 0.01802 0.01803

Bonfida 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.64M $7.65 M $8.29 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.23 M 3日間のアクティブ売却額 $0.20 M 7日間のアクティブ売買差額 0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.72 M 7日間のアクティブ売却額 $0.70 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Bonfida 資本フロー 純流入 FIDAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.01 M 0.02 2026-08-07 -$0.13 M 0.02 2026-08-06 -$0.06 M 0.02 2026-08-05 $0.51 M 0.02 2026-08-04 -$0.04 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Bonfida (FIDA) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Bonfida ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 FIDA / USDT $0.01804 $0.01804 $0.01804 +0.16% 3.51M (USDT) 取 引