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Bonfida (FIDA) 本日のテクニカル分析

Bonfida (FIDA) 本日のテクニカル分析

Bonfida 分析ページでは、AIによって生成された FIDA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Bonfida の分析内容について詳しくご覧ください。

Bonfida (FIDA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01805--+5.18%-16.86%-6.87%
Bonfida 価格について詳しく知る

Bonfida テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Bonfida の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 2
購入 16
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01808
0.01807
R2
0.01807
0.01806
R1
0.01806
0.01805
PP
0.01805
0.01805
S1
0.01804
0.01804
S2
0.01803
0.01803
S3
0.01802
0.01803

Bonfida 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.64M
$7.65 M
$8.29 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.23 M
3日間のアクティブ売却額
$0.20 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.72 M
7日間のアクティブ売却額
$0.70 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Bonfida 資本フロー

純流入FIDAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.01 M0.02
2026-08-07-$0.13 M0.02
2026-08-06-$0.06 M0.02
2026-08-05$0.51 M0.02
2026-08-04-$0.04 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Bonfida (FIDA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Bonfida ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FIDA/USDT
$0.01804
$0.01804$0.01804
+0.16%
3.51M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

FIDA
FIDA
USD
USD

1 FIDA = 0.01805 USD

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