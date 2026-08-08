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Energy Web (EWT) 本日のテクニカル分析

Energy Web (EWT) 本日のテクニカル分析

Energy Web 分析ページでは、AIによって生成された EWT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Energy Web の分析内容について詳しくご覧ください。

Energy Web (EWT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2939--+14.58%+9.54%-17.98%
Energy Web 価格について詳しく知る

Energy Web テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Energy Web の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 2
購入 16
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:中立売却 6中立 2購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
104.4
104.39
R2
104.39
104.3823
R1
104.38
104.3776
PP
104.37
104.37
S1
104.36
104.3623
S2
104.35
104.3576
S3
104.34
104.35

Energy Web 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.15M
$4.05 M
$4.20 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.01 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.18 M
7日間のアクティブ売却額
$0.18 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Energy Web 資本フロー

純流入EWTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.29
2026-08-07$0.00 M0.29
2026-08-06$0.00 M0.28
2026-08-05$0.00 M0.27
2026-08-04$0.00 M0.27

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Energy Web (EWT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Energy Web ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
EWT/USDT
$0.2939
$0.2939$0.2939
+0.71%
88.93K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

EWT
EWT
USD
USD

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