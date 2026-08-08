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ETHW (ETHW) 本日のテクニカル分析

ETHW (ETHW) 本日のテクニカル分析

ETHW 分析ページでは、AIによって生成された ETHW の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ETHW の分析内容について詳しくご覧ください。

ETHW (ETHW) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2457--+2.93%-1.37%-26.66%
ETHW 価格について詳しく知る

ETHW テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ETHW の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 11
中立 11
購入 4
移動平均:売却売却 7中立 5購入 2
テクニカル指標:中立売却 4中立 6購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2463
0.2462
R2
0.2462
0.246
R1
0.246
0.246
PP
0.2459
0.2459
S1
0.2457
0.2457
S2
0.2455
0.2457
S3
0.2453
0.2455

ETHW 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.49M
$4.44 M
$3.94 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.04 M
3日間のアクティブ売却額
$0.03 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.10 M
7日間のアクティブ売却額
$0.09 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ETHW 資本フロー

純流入ETHWUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.01 M0.25
2026-08-07-$0.01 M0.25
2026-08-06$0.02 M0.25
2026-08-05$0.00 M0.23
2026-08-04$0.01 M0.24

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの ETHW (ETHW) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ETHW ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ETHW/USDT
$0.2457
$0.2457$0.2457
-0.36%
223.93K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ETHW
ETHW
USD
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