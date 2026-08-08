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Ether.Fi Foundation (ETHFI) 本日のテクニカル分析

Ether.Fi Foundation (ETHFI) 本日のテクニカル分析

Ether.Fi Foundation 分析ページでは、AIによって生成された ETHFI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Ether.Fi Foundation の分析内容について詳しくご覧ください。

Ether.Fi Foundation (ETHFI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.3803---5.38%-8.21%-18.01%
Ether.Fi Foundation 価格について詳しく知る

Ether.Fi Foundation テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Ether.Fi Foundation の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 2
購入 8
移動平均:強い売り売却 13中立 1購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.3801
0.38
R2
0.38
0.38
R1
0.38
0.38
PP
0.3799
0.3799
S1
0.3799
0.3799
S2
0.3798
0.3799
S3
0.3798
0.3798

Ether.Fi Foundation 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.11M
$5.69 M
$5.79 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.37M
3日間のアクティブ購入額
$3.52 M
3日間のアクティブ売却額
$3.89 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.04M
7日間のアクティブ購入額
$9.68 M
7日間のアクティブ売却額
$9.72 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Ether.Fi Foundation 資本フロー

純流入ETHFIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.38
2026-08-07$0.19 M0.38
2026-08-06-$0.13 M0.36
2026-08-05$0.29 M0.36
2026-08-04-$0.27 M0.36

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Ether.Fi Foundation についてさらに詳しく知る

MEXCの Ether.Fi Foundation (ETHFI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Ether.Fi Foundation ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ETHFI/USDT
$0.3803
$0.3803$0.3803
-0.73%
4.31M (USDT)
ETHFI/USDC
$0.3802
$0.3802$0.3802
-0.70%
145.34K (USDT)
ETHFI/USD1
$0.38
$0.38$0.38
-0.70%
140.11K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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